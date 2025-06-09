Чи відключатимуть мобільний зв’язок під час російських ударів — Finance.ua

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Чи відключатимуть мобільний зв’язок під час російських ударів

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Чи відключатимуть мобільний зв’язок під час російських ударів
Чи відключатимуть мобільний зв’язок під час російських ударів
Інформація про те, що в Україні відключатимуть мобільний зв’язок під час повітряної тривоги, не відповідає дійсності.
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з цифрової трансформації, народного депутата від партії «Слуга народу» Олександр Федієнко.
У такий спосіб він прокоментував повідомлення, які поширювалися в соцмережах і деяких ЗМІ останніми днями про те, що з 9 червня під час російських атак нібито відключатимуть мобільний зв’язок.

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Стверджувалося, нібито українські програмісти та мобільні оператори запустили систему «Тризуб», щоб українці через це не залишилися без інформації під час повітряних тривог.
«Хочу вкотре проінформувати, що ні з понеділка, ні з вівторка, ні через тиждень, ні через два тижні мобільний зв’язок вимикати не будуть», — сказав він.
Федієнко закликав громадян не вестися на «рекламні трюки деяких засобів масової інформації та шахраїв».
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Зазначається, що у росії перед 9 травня почали глушити мобільний зв’язок та інтернет, нібито з «метою безпеки». У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляли, що це стає нормальною практикою в багатьох російських регіонах.
У ЦПД пояснили, що вимкнення зв’язку є одним з елементів «закручування гайок» для максимального обмеження доступу росіян до небажаних кремлю джерел інформації.
За матеріалами:
РБК-Україна
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