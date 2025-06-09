Чи відключатимуть мобільний зв’язок під час російських ударів — Finance.ua

Чи відключатимуть мобільний зв’язок під час російських ударів Сьогодні 21:35

Чи відключатимуть мобільний зв’язок під час російських ударів

Інформація про те, що в Україні відключатимуть мобільний зв’язок під час повітряної тривоги, не відповідає дійсності.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з цифрової трансформації, народного депутата від партії «Слуга народу» Олександр Федієнко.

У такий спосіб він прокоментував повідомлення, які поширювалися в соцмережах і деяких ЗМІ останніми днями про те, що з 9 червня під час російських атак нібито відключатимуть мобільний зв’язок.

Стверджувалося, нібито українські програмісти та мобільні оператори запустили систему «Тризуб», щоб українці через це не залишилися без інформації під час повітряних тривог.

«Хочу вкотре проінформувати, що ні з понеділка, ні з вівторка, ні через тиждень, ні через два тижні мобільний зв’язок вимикати не будуть», — сказав він.

Федієнко закликав громадян не вестися на «рекламні трюки деяких засобів масової інформації та шахраїв».

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Зазначається, що у росії перед 9 травня почали глушити мобільний зв’язок та інтернет, нібито з «метою безпеки». У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляли, що це стає нормальною практикою в багатьох російських регіонах.

У ЦПД пояснили, що вимкнення зв’язку є одним з елементів «закручування гайок» для максимального обмеження доступу росіян до небажаних кремлю джерел інформації.

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