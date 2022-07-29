Чи варто купувати долари найближчим часом: поради економічного експерта — Finance.ua
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Чи варто купувати долари найближчим часом: поради економічного експерта

Валюта
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Чи варто купувати долари найближчим часом: поради економічного експерта
Чи варто купувати долари найближчим часом: поради економічного експерта
Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс долара на 25%, до 36,57 гривень за долар. Наслідком цього став підвищений попит на валюту в Україні.
Про це 24 каналу розповів економічний експерт Тарас Козак. За його словами, через підвищення курсу долара українці почали замислюватися над тим, чи варто скуповувати валюту.
«Мовляв, якщо вже і Нацбанк відпускає курс, далі долар може бути по 40, 50 гривень і вище», — зазначив він.

Чи варто зараз купувати долари

Козак наголосив, що завжди треба тримати свої активи у різних валютах: і в національній, і в іноземній. Економічний експерт дав поради тим, хто хоче купити долари, оскільки остерігається подальшого зростання курсу.

Не варто поспішати з купівлею валюти

Козак не радить купувати долар за теперішнім курсом. За його словами, варто почекати, оскільки економіка може стабілізуватися.
Я думаю, що ми ще побачимо курс 35 гривень за долар за умов, що нам допомагає Захід. Також все-таки буде якось здійснюватися експорт морем,— наголосив економічний експерт.
Він додав, що укріпленню курсу гривні також сприятимуть перемоги на фронті.

Кому варто скористатися ситуацією

Тим же, хто має іноземну валюту і незабаром матиме потребу у гривнях для певних розрахунків, можна отримати вигоду у сьогоднішній ситуації.
Я б радив скористатися моментом і продавати валюту за цим курсом,— зазначив Козак.
Експерт додав, що якщо проаналізувати ситуацію з точки зору макроекономіки, то попит на валюту в Україні за останні кілька тижнів суттєво знизився.
«Якщо раніше щотижня НБУ продавав зі своїх золотовалютних резервів близько 1 мільярда доларів, то позаминулого тижня це було 600 мільйонів. Макроекономічно виглядає так, що долар в Україні зараз переоцінений», — розповів він.

Довідка Finance.ua:

  • директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський вважає, що з часом гривня може укріпитися. Це пов’язано із тим, що між Україною, росією, Туреччиною та ООН було підписано зернову угоду, яка дозволить нам експортувати зерно з трьох портів;
  • колишній заступник голови НБУ Олександр Савченко вважає, що курс гривні в умовах війни прогнозувати складно. Однак, за його словами, курс гривні може стабілізуватись у серпні;
  • водночас президент Київської школи економіки Тимофій Милованов переконаний, що курс гривні до долара навряд чи повернеться до попереднього рівня.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні

За матеріалами:
Телеканал 24
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