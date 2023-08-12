Чи призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника дитині військовослужбовця, який зник безвісти — Finance.ua

Чи призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника дитині військовослужбовця, який зник безвісти Сьогодні 18:42 — Казна та Політика

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї (в тому числі дітям) годувальника, якому, зокрема, надано правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин відповідно до статті 36 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пише Кадровик.

Діти належать до непрацездатних членів сім'ї, якщо не досягли віку 18 років (діти, які навчаються, та діти-сироти — 23 років) або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.

У членів сім'ї годувальника, якому надано правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника виникає через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Після виникнення права на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника за її призначенням можна звернутись із заявою до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

До заяви додаються такі документи:

паспорт дитини або законного представника;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

свідоцтво про народження дитини;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань або з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Оскільки розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника визначається з огляду на тривалість страхового стажу годувальника, то в разі наявності документів, які підтверджують його страховий стаж, їх варто долучити їх до заяви.

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