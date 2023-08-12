Чи призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника дитині військовослужбовця, який зник безвісти — Finance.ua
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Чи призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника дитині військовослужбовця, який зник безвісти

Казна та Політика
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Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї (в тому числі дітям) годувальника, якому, зокрема, надано правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин відповідно до статті 36 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пише Кадровик.
Діти належать до непрацездатних членів сім'ї, якщо не досягли віку 18 років (діти, які навчаються, та діти-сироти — 23 років) або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.
У членів сім'ї годувальника, якому надано правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин, право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника виникає через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Після виникнення права на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника за її призначенням можна звернутись із заявою до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
До заяви додаються такі документи:
  • паспорт дитини або законного представника;
  • документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
  • свідоцтво про народження дитини;
  • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань або з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Оскільки розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника визначається з огляду на тривалість страхового стажу годувальника, то в разі наявності документів, які підтверджують його страховий стаж, їх варто долучити їх до заяви.
За матеріалами:
Finance.ua
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