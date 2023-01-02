Чи потрібно прогрівати сучасний двигун в мороз та що буде, якщо цього не робити — Finance.ua

Чи потрібно прогрівати сучасний двигун в мороз та що буде, якщо цього не робити Сьогодні 01:28 — Технології&Авто

Чи не кожного автомобіліста хвилює вічна дилема: чи потрібно прогрівати двигун у сучасних автівках.

Та чим двигуну не подобається мороз? В «Україна За кермом» провели дослід та показали, що ж буде, якщо не прогрівати двигун в холодну погоду, пише u-news.com.ua.

Для цього використали типового «європейця» з двигуном об’ємом 1,6 літра, що відповідає Євро-4.

Будь-яка моторна олива густішає на холоді, а за певних температур взагалі може перестати текти. Як наслідок, вузли тертя працюють «всуху», деталі зношуються та відбуваються механічні втрати. Це все вимагає зайвого бензину.

Найдовше гріється нейтралізатор, що знижує токсичність відпрацьованих газів. Проте швидкість прогрівання залежить від режиму роботи двигуна.

Варіант 1. Спочатку повністю потрібно прогріти мотор, а тільки потім рушати з місця. Тоді відбувається мінімальне зношування деталей, максимальна витрата пального.

Варіант 2. Після того, як завелися, одразу їхати. Це економить час, проте знижується ресурс мотора. Експерти вважають, що рух на повністю холодному двигуні за зносом деталей відповідає пробігу 20-100 км.

Варіант 3. Після пуску потрібно прогріти двигун 3-5 хвилин (залежно від температури повітря на вулиці). За цей час можна почистити машину від снігу, а скло — від льоду.

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