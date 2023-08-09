Чи надають компанії додаткові вихідні співробітникам (інфографіка) — Finance.ua
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Чи надають компанії додаткові вихідні співробітникам (інфографіка)

Особисті фінанси
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Чи надають компанії додаткові вихідні співробітникам (інфографіка)
Чи надають компанії додаткові вихідні співробітникам (інфографіка)
Уже 18 місяців українці працюють без додаткових вихідних. Адже в Україні під час воєнного стану зупинено положення Кодексу законів про працю (КЗпП) щодо офіційних святкових та неробочих днів. Відповідно до них, Різдво, Новий рік, травневі свята тощо, якщо вони збігаються з вихідним, не підлягають перенесенню на наступний день після святкового чи неробочого дня.
Проте роботодавці мають можливість самостійно встановлювати графік роботи підприємства. Та, як показує практика, більшість компаній працює за графіком робочих днів.
Work.ua поцікавився в українських роботодавці, чи надають вони своїм співробітникам додаткові вихідні з нагоди офіційних державних та релігійних свят. І от які результати ми отримали.
49% респондентів відповіли, що їхні підприємства працюють без додаткових вихідних. 37% опитаних зазначили, що вибирають відпочивати чи працювати залежно від свята. І лише 15% учасників опитування вказали, що мають такий самий графік роботи, як до повномаштабної війни.
Чи надають компанії додаткові вихідні співробітникам (інфографіка)
Варто зазначити: працювати, волонтерити, допомагати українцям і просто встигати жити в такому ритмі досить важко. Хоча зрозуміло, заради чого ми це робимо — щоб наблизити перемогу України. Але давати відпочинок, щоб зберегти баланс між роботою та особистим життям працівників, також потрібно, кажуть представники бізнесу.
Галина Дрогомирецька, MHPSS officer Premiere Urgence Internationale:
— Зараз важливо мати такі вихідні. Люди втомлені, емоційно та психологічно виснажені, а отже, їхня продуктивність знижена. Вихідний — це можливість перезавантажитися, відновитися.
Якщо через специфіку бізнесу немає можливості робити додаткові вихідні дні, можна спробувати домовлятися про скорочений робочий день.
За матеріалами:
Finance.ua
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