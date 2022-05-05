Чи можуть звільняти вчителів у разі їхнього виїзду за кордон чи в інший регіон під час війни — Finance.ua

Чи можуть звільняти вчителів у разі їхнього виїзду за кордон чи в інший регіон під час війни

Вчора 14:34 — Казна та Політика

не повинні. Про це Звільняти вчителів у разі їхнього виїзду за кордон чи в інший регіон під час війниПро це пише Пенсійний кур"єр.

Як пояснив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, постанова Кабміну № 481 від 26.04.22 вчителів та вихователів не стосується.

В постанові йдеться про те, що «робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб’єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку».

Як наголосив освітній омбудсмен, заклади освіти комунальної форми власності не є «суб’єктами господарювання державного сектору економіки», тож під дію постанови не підпадають.

У випадку переїзду вчителів під час війни вони можуть продовжувати працювати дистанційно, відповідно до рекомендацій Міністерства освіти № 1/3378-22 від 07.03.2022 р.

Жодних обмежень щодо робочого місця працівника в умовах дистанційної роботи немає. Тобто дистанційно можна працювати і з-за кордону.

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