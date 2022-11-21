Чи можуть до відключень світла додатись проблеми з газом: оцінка експерта — Finance.ua

Чи можуть до відключень світла додатись проблеми з газом: оцінка експерта
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко оцінив, чи може Україна внаслідок російських ракетних ударів отримати проблеми не тільки зі світлом, але й з газом.
Нагадаємо, що 17 листопада російські агресори здійснили масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ Укргазвидобування на українському Сході, що підтвердили у Нафтогазі.
До цього рф обстрілювала енергетичні об’єкти, в результаті чого в багатьох регіонах досі тривають перебої з електрикою.
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«Ситуація складна. Це системні атаки на енергетичну інфраструктуру, найбільші атаки в історії людства. Пошкоджені лінії електропередачі, навіть ті, які пов’язують енергетичну систему з Рівненською і Хмельницькою атомними станціями», — розповів Омельченко.
На його думку, це дуже небезпечно і навіть може призвести до аварії європейського рівня.
Стосовно газової інфраструктури — у Харківській та Полтавській областях розташовані найбільші родовища в Україні, атаки на які можуть викликати серйозні енергетичні проблеми взимку.
«Тому тут велика роль наших західних партнерів. Потрібно збільшити постачання обладнання Україні», — повідомив експерт.
Він наголосив, що існує необхідність нарощування поставок і зброї для захисту України.
«Тут є пряма залежність — чим більші успіхи українських військових на фронті, тим більше росія нищить цивільну інфраструктуру, знищуючи, по суті, життєздатність населення», — резюмував він.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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