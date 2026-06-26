Чи можна заживити телевізор від акумулятора автомобіля Сьогодні 20:20 — Технології&Авто

Коли відключають електрику або хочеться взяти телевізор на природу, багато хто замислюється: чи зможе автомобільний акумулятор забезпечити живлення телевізора і надовго його вистачить?

Виявляється, заживити телевізор від автомобільного акумулятора цілком реально. Але є важливий нюанс: звичайні автомобільні акумулятори розраховані на короткі сплески живлення, на відміну від акумуляторів із глибокими циклами, які створювалися саме для постійної віддачі енергії.

Проте в екстреній ситуації або під час відпочинку на природі звичайний автомобільний акумулятор здатний тимчасово заживити телевізор. Головне — правильно підключити обладнання та не розрядити акумулятор повністю, пише BGR.

Як дивитися телевізор від акумулятора

Звичайний автомобільний акумулятор видає 12 вольт постійного струму, а телевізори працюють від змінного струму. Тому безпосередньо підключити телевізор до акумулятора не можна — знадобиться інвертор.

Інвертор перетворює постійний струм (DC) від акумулятора на змінний струм (AC), який необхідний побутовій електроніці. Існує два основних типи таких пристроїв: інвертори з модифікованою синусоїдою та інвертори з чистою синусоїдою. Для телевізорів краще обирати другий варіант, оскільки він забезпечує стабільніше живлення та знижує ризик пошкодження.

Після придбання відповідного інвертора схема підключення виглядає просто: акумулятор з’єднується з інвертором, а до інвертора підключається телевізор.

При цьому важливо дотримуватися правил безпеки: акумулятор та інвертор повинні знаходитися у добре провітрюваному місці, під час підключення бажано використовувати захисні окуляри та рукавички, а під час відключення спочатку від’єднувати мінусову клему.

УНІАН За матеріалами:

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