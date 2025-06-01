Чи можна авторизуватися на порталі ПФУ за допомогою банківської картки: покрокова інструкція — Finance.ua

Чи можна авторизуватися на порталі ПФУ за допомогою банківської картки: покрокова інструкція
Громадяни можуть авторизуватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою банківської картки ID.GOV.UA (інтегрованої системи електронної ідентифікації).
Про це розповіли у ПФУ.
Фахівці зазначають, що це один зі способів авторизації, завдяки якому людина може скористатися такими послугами:
- отримати електронні документи від Пенсійного фонду України щодо свого страхового стажу, заробітної плати (доходу) (форми ОК-5 та ОК-7), розміру пенсійних виплат тощо;
- переглянути інформацію зі своєї електронної пенсійної справи;
- дізнатися деталі нарахованої заробітної плати та набутого страхового стажу;
- ознайомитись з даними електронної трудової книжки;
- переглянути історію своїх запитів до Пенсійного фонду України.
Як це зробити
1. Спочатку необхідно перейти на портал електронних послуг ПФУ та натиснути кнопку Вхід.
2. Серед способів авторизації оберіть ID.GOV.UA. У вікні, що з’явиться, натисніть Фізична особа та далі — Увійти.
3. Зі списку доступних банків оберіть свій банк.
4. Введіть номер своєї банківської картки.
5. Введіть код, який надійде на номер телефона, що прив’язаний до банківської картки, та натисніть Підтвердити.
6. У наступному вікні перевірте свої персональні дані та натисніть кнопку Продовжити.
7. Готово. Ви успішно увійшли до особистого кабінету на порталі.
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