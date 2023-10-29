Чи може мобілізований ФОП провадити далі підприємницьку діяльність і які тут є ризики — Finance.ua

Чи може мобілізований ФОП провадити далі підприємницьку діяльність і які тут є ризики Сьогодні 20:28 — Особисті фінанси

Мобілізований ФОП може займатися підприємницькою діяльністю. Однак тут є суттєві суперечності в нормах чинного законодавства, і до кінця це питання, на жаль, не врегульовано.

І, знову ж, на жаль, породить багато суперечок та, як зазначає Українська гельсінська спілка з прав людини, «може привести до зловживання контролюючими органами та вибіркового притягнення до адміністративної відповідальності».

Річ у тім, що, як уже зазначалося, ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» не забороняє провадити підприємницьку діяльність.

Однак у ЗУ « Про запобігання корупції » міститься норма, згідно з якою суб'єктами, на яких поширюється дія цього закону є «військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки, особовий склад штатних військово-лікарських комісій» (підпункт «г» пункту 1 частини 1 статті 3 вказаного закону).

Тобто переліченим вище категоріям заборонено займатися іншою оплачуваною діяльністю, зокрема підприємницькою.

Водночас відповідно до частини 12 статті 6 Закону України « Про військовий обов’язок і військову службу » «військові посадові особи — це військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків згідно із законодавством».

Однак дана норма надто розмита, а чинне законодавство не встановлює виключного переліку військових посад, що дозволяють чи забороняють займатися підприємницькою діяльністю. Також не встановлено критеріїв, за якими можна визначити ці посади.

Тобто така невизначеність несе у собі ризики щодо неоднозначності трактування права займатися підприємницькою діяльністю мобілізованими фізичними особами-підприємцями.

Попри те, що за таке правопорушення передбачена лише адміністративна відповідальність (штраф від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 5100−8500 гривень з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом), довільність трактування самого правопорушення не надихає.

Однак все ж-таки слід визнати: попри це, більшість питань, що виникають у мобілізованих підприємців і самозайнятих осіб, законодавець все ж постарався врегулювати. Сподіваємося, що в процесі практики будуть врегульовані й спірні моменти.

Читайте більше в нашій статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.