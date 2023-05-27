Чи має право на податкову соцпільгу фізособа, яка одночасно з пенсією отримує зарплату — Finance.ua
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Чи має право на податкову соцпільгу фізособа, яка одночасно з пенсією отримує зарплату

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Чи має право на податкову соцпільгу фізособа, яка одночасно з пенсією отримує зарплату
Чи має право на податкову соцпільгу фізособа, яка одночасно з пенсією отримує зарплату
Платники податків, які мають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги, та розміри податкових соціальних пільг, визначені у п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України.
Про це розповіли в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.
Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).
Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги.
Разом з цим, згідно з п.п. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 ПКУ податкова соціальна пільга не може бути застосована до:
  • доходів платника податку, інших ніж заробітна плата;
  • заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету;
  • доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.
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З урахуванням зазначеного, фізична особа, яка одночасно з доходами у вигляді пенсії з Пенсійного фонду України отримує доходи у вигляді заробітної плати, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги за умови дотримання вимог п.п. 169.1 ст. 169 ПКУ та подання роботодавцю заяви про застосування пільги.
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За матеріалами:
Finance.ua
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