«Чубчик» iPhone: які варіанти розглядали в Apple (фото) — Finance.ua
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«Чубчик» iPhone: які варіанти розглядали в Apple (фото)

Технології&Авто
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«Чубчик» iPhone: які варіанти розглядали в Apple (фото)
«Чубчик» iPhone: які варіанти розглядали в Apple (фото)
Apple протягом багатьох років вивчала різноманітні ідеї щодо вирізу («чубчика») на екрані iPhone, перш ніж прийшла до нинішнього дизайну Dynamic Island.
Портал MacRumors поділився ілюстраціями небачених раніше концепцій.
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До появи Dynamic Island Apple експериментувала зі спливаючим меню в правій частині екрана, яке надавало користувачам швидкий доступ до годинника, сигналу стільникового зв’язку і Wi-Fi, яскравості дисплея, гучності і рівня заряду батареї.
Ще одна ідея, яку розглядала Apple, полягала в тому, щоб приховати виріз через заповнення верхньої частини дисплея чорним кольором. Завдяки контрастності OLED-дисплеїв така область була б майже непомітною від решти корпусу, при цьому сприяла економії заряду батареї.
«Чубчик» iPhone: які варіанти розглядали в Apple (фото)
Пізніше Apple спала на думку ідея Dynamic Island з прямокутною областю у верхній частині екрана, яка змінює свій розмір і форму залежно від того, що відбувається на iPhone.
На ранніх етапах розробки вікно відображалося в повному розмірі постійно, але зрештою було вирішено зробити його інтерактивним залежно від подій в iOS.
«Чубчик» iPhone: які варіанти розглядали в Apple (фото)
Раніше повідомлялося, що Apple тестує версію iPhone 16 Pro, в якій замість Dynamic Island використовується круглий виріз в екрані під селфі-камеру. Але навряд чи це трапиться в найближчі кілька років.
Очікується, що оновлення камери стане одним із ключових поліпшень у серії iPhone 2024 року. Для цього виробник встановить на корпусі ще одну кнопку, за допомогою якої можна буде налаштовувати зум і фокус. А екрани Pro-моделей виростуть вперше за багато років.
За матеріалами:
УНІАН
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