Chrysler представив прощальну бензинову модель — Finance.ua

Chrysler представив прощальну бензинову модель Сьогодні 01:07 — Технології&Авто

Chrysler представив прощальну бензинову модель, Фото: Stellantis

Напередодні прем’єри на автошоу в Детройті розсекречено новий Chrysler 300C. Спортивний автомобіль стане останньою бензиновою моделлю в історії американського бренду.

Про це повідомляє пресслужба концерну Stellantis.

Як відомо, найближчими роками Chrysler перейде на випуск електрокарів, і його електричного первістка Airflow вже представили. Класичний задньопривідний седан Chrysler 300 нинішнього покоління випускається з 2011 року й у 2024 буде знятий із виробництва, але на прощання вирішили створити заряджену версію 300С. Загалом складуть лише 2000 таких авто за ціною $55 000.

Фото: Stellantis

Головна особливість Chrysler 300C 2023 ховається під капотом — його оснастили 6,4-літровим V8 Hemi від Dodge Charger SRT. Цей двигун розвиває 485 к. с. і має крутний момент 640 Н∙м.

Автоматичну 8-ступінчасту КПП допрацювали, і вона перемикає передачі швидше. Новий Chrysler 300C розганяється до 100 км/год за 4,3 секунди й проїжджає 400 м із місця за 12,4 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 257 км/год.

Крім того, заряджений седан отримав спортивну вихлопну систему з більш гучним і соковитим звуком. Поліпшити керованість покликані диференціал, що самоблокується, адаптивні амортизатори та гальма Brembo.

Фото: Stellantis

Упізнати Chrysler 300C 2023 можна за 20-дюймовими дисками та заднім спойлером. Крім того, у нього тоновані фари, а хромовані деталі кузова замінені на чорні.

В обробці салону шкіра поєднується з лакованим деревом і навіть карбоном. Комплектація розширена та включає акустику Harmann Kardon з 19 динаміками, електропривід, підігрів і вентиляцію сидінь, а також обігрів керма.

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