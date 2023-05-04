Чотири окремі бренди: Jaguar і Land Rover кардинально змінюють стратегію — Finance.ua

Чотири окремі бренди: Jaguar і Land Rover кардинально змінюють стратегію 04.05.2023, 00:11 — Технології&Авто

На компанію Jaguar Land Rover чекає масштабна реорганізація. Компанія випускатиме автомобілі під чотирма різними брендами, три з яких займуться виключно кросоверами та позашляховиками. Про це повідомляє офіційний сайт британського автовиробника.

Британці вирішили створити одразу три нові марки. Окремими брендами стануть три великі сімейства моделей Land Rover — Defender, Discovery та Range Rover.

Range Rover отримає електричну версію

Назву Defender, як і раніше, носитимуть моделі з найкращою прохідністю. Наразі в цьому сімействі три версії позашляховика — 90, 110 та 130.

Під брендом Discovery планують випускати моделі для сім’ї — до цієї лінійки належать Land Rover Discovery та Discovery Sport.

Читайте також Представлений найшвидший і найрозкішніший Range Rover (фото)

Range Rover традиційно зосередиться на найрозкішніших авто. Власне, і раніше Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar та Range Rover Evoque були окремим сімейством. Нещодавно з’явиться електрокар Range Rover.

Четвертий бренд, Jaguar, продовжить випускати кросовери F-Pace та E-Pace, а також електромобіль I-Pace. Незабаром у його лінійці з’явиться чотиридверна електрична модель класу Gran Turismo із запасом ходу 700 км.

Хоч би скільки коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тому не забувайте своєчасно оформити обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно можна зробити це на Finance.ua. Перейдіть за посиланням, порівнюйте ціни та вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.