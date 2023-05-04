Чотири окремі бренди: Jaguar і Land Rover кардинально змінюють стратегію — Finance.ua
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Чотири окремі бренди: Jaguar і Land Rover кардинально змінюють стратегію

Технології&Авто
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На компанію Jaguar Land Rover чекає масштабна реорганізація. Компанія випускатиме автомобілі під чотирма різними брендами, три з яких займуться виключно кросоверами та позашляховиками. Про це повідомляє офіційний сайт британського автовиробника.
Британці вирішили створити одразу три нові марки. Окремими брендами стануть три великі сімейства моделей Land Rover — Defender, Discovery та Range Rover.
Range Rover отримає електричну версію
Range Rover отримає електричну версію
Назву Defender, як і раніше, носитимуть моделі з найкращою прохідністю. Наразі в цьому сімействі три версії позашляховика — 90, 110 та 130.
Під брендом Discovery планують випускати моделі для сім’ї — до цієї лінійки належать Land Rover Discovery та Discovery Sport.
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Range Rover традиційно зосередиться на найрозкішніших авто. Власне, і раніше Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar та Range Rover Evoque були окремим сімейством. Нещодавно з’явиться електрокар Range Rover.
Четвертий бренд, Jaguar, продовжить випускати кросовери F-Pace та E-Pace, а також електромобіль I-Pace. Незабаром у його лінійці з’явиться чотиридверна електрична модель класу Gran Turismo із запасом ходу 700 км.
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За матеріалами:
Фокус
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