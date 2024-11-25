Чорна п’ятниця на Finance.ua: знижки до -20% на страхування! 🎉 — Finance.ua
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Чорна п’ятниця на Finance.ua: знижки до -20% на страхування! 🎉

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Чорна п’ятниця на Finance.ua: знижки до -20% на страхування! 🎉
Чорна п’ятниця на Finance.ua: знижки до -20% на страхування! 🎉
Чорна п’ятниця на Finance.ua: знижки до -20% на страхування! 🎉Відтепер і до 30 листопада включно на Finance.ua справжнє свято вигідних пропозицій на всі види страхування! Ця Чорна п’ятниця стане твоєю нагодою заощадити і оформити потрібний поліс вигідно та без зайвих клопотів.
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Активуй промокод «ЗІРКА» під час оформлення страхового полісу та отримуй:
✅ Знижку до -20% на Автоцивілку.
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  • Вигідно. Такі знижки бувають лише раз на рік.
  • Зручно. Все можна зробити онлайн на Finance.ua без зайвих витрат часу.
  • Надійно. Порівнюй пропозиції різних страхових компаній та обирай найкращі умови.
❗ Бонус для найшвидших: якщо оформлюєш поліс вже сьогодні, отримай знижку -17% на Автоцивілку! Бо чекати до останнього — це для тих, хто любить стрес і штрафи.
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1️⃣ Зайди на Finance.ua.
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3️⃣ Введи промокод «ЗІРКА» під час оформлення.
4️⃣ Отримай свій поліс зі знижкою за кілька кліків!
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За матеріалами:
Finance.ua
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