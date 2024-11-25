Чорна п’ятниця на Finance.ua: знижки до -20% на страхування! 🎉 — Finance.ua

Чорна п’ятниця на Finance.ua: знижки до -20% на страхування! 🎉 Сьогодні 17:20

Чорна п’ятниця на Finance.ua: знижки до -20% на страхування! 🎉

Чорна п’ятниця на Finance.ua: знижки до -20% на страхування! 🎉Відтепер і до 30 листопада включно на Finance.ua справжнє свято вигідних пропозицій на всі види страхування! Ця Чорна п’ятниця стане твоєю нагодою заощадити і оформити потрібний поліс вигідно та без зайвих клопотів.

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