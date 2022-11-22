Чорна п’ятниця 2022: акції і знижки — Finance.ua

Чорна п’ятниця 2022: акції і знижки
Чорна п’ятниця в Україні з’явилася відносно недавно — з 2013 року, але за цей час стала абсолютною нормою для українських торгових мереж і їхніх клієнтів.
Проводиться вона в останню п’ятницю листопада, одразу після Дня подяки в США. Цьогоріч Чорна п’ятниця в Україні припадає на 25 листопада. Утім, продавці вже запустили солідні знижки, які подекуди доходять до 90%.
На багатьох майданчиках знижки триватимуть близько тижня. Ось декотрі пропозиції:
Побутова техніка, електроніка, товари для дому тощо:
- Rozetka — знижки до 60% з 21 до 27 листопада;
- Фокстрот — Чорна п’ятниця триватиме тут 21-28 листопада. Розмір знижок поки невідомий, але компанія обіцяє подарувати 100 грн бонусом на першу покупку за підписку;
- Ельдорадо — знижки до 70% з 21 до 28 листопада;
- Алло — тут знижки стартували ще минулого тижня, 18 листопада, а триватимуть до 27 листопада. Обіцяють знижки до 60% на понад 1 млн товарів.
- Comfy — знижки до 50% триватимуть з 21 до 28 листопада. Передпродаж товарів через застосунок компанії стартував ще в неділю о 20:00;
- MOYO — знижки вже діють у межах так званого «шопінг-драйв», а до Чорної п’ятниці тут підготували знижки на побутову техніку до 46%;
- Жжук — 25 листопада заплановані знижки до 50%.
- Епіцентр — знижки до 70% триватимуть в магазинах мережі з 21 до 28 листопада.
- Jysk — з 3 листопада до 21 грудня компанія пропонує новорічні знижки до 50%.
Одяг, взуття, косметика:
- Intertop — 25 листопада мережа запропонує «найвигідніші ціни на все». Конкретних цифр немає. Утім, у разі встановлення їхнього застосунку компанія обіцяє подарувати 10% знижки на першу покупку;
- Answer — знижки до 70% діють уже. До речі, якщо за онлайн-покупки розраховуватися карткою monobank, можна отримати 7% кешбеку (треба вибрати відповідну опцію в розділі партнерських кешбеків);
- Kasta — Чорна п’ятниця тут розпочалася ще 18 листопада, а триватиме до 28-го. Знижки — до 90% на все;
- Eva — знижки до Чорної п’ятниці в магазинах стартували 17 листопада. До 27 числа можна буде придбати товари з дисконтом до 70%. Знижка при оплаті карткою Visa — 5% і ще 5 грн буде перераховано на проєкт «Дитинство без війни»;
- Watsons — знижки до 70% діятимуть з 22 до 28 листопада;
- Yves Rocher — знижки до 50% на понад 100 продуктів діятимуть до 28 листопада;
- Makeup — знижки до 70%.
Інше:
- Megogo — знижки до 50% на передплату. Акція триватиме до 30 листопада.
- PlayStation Plus — знижка 25% на перші 12 місяців за умови придбання річної підписки. Тобто зараз PlayStation Plus Deluxe можна придбати за 1886,75 грн.
- Serpstat — з 16 листопада до 20 грудня можна придбати будь-який тарифний план на рік зі знижкою 30%.
- Видавництво «Наш формат» пропонує купити за 149 грн «Таємну чорну книжку». «Ми не скажемо, яке саме цікаве видання заховалось під назвою „Таємна чорна книжка“. Хтозна, може, це ваша омріяна бажанка?» — зазначають видавці.
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