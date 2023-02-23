Чому збільшилось споживання електрики - міністр — Finance.ua

Чому збільшилось споживання електрики - міністр Сьогодні 12:20 — Енергетика

Сьогодні, 23 лютого, енергосистема України працюватиме без обмежень споживачів електроенергії.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, якого цитують у Міненерго у Telegram.

За словами міністра, «сьогодні, незважаючи на збільшення обсягів споживання у зв’язку з похолоданням, генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії, а також значний резерв».

Як повідомляється, за останню добу внаслідок постійних ворожих обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській і Запорізькій областях.

Водночас у Донецькій області відновлено електропостачання майже 18 тисяч абонентів.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.