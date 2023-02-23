Чому збільшилось споживання електрики - міністр — Finance.ua

Чому збільшилось споживання електрики - міністр
Сьогодні, 23 лютого, енергосистема України працюватиме без обмежень споживачів електроенергії.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, якого цитують у Міненерго у Telegram.
За словами міністра, «сьогодні, незважаючи на збільшення обсягів споживання у зв’язку з похолоданням, генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії, а також значний резерв».
Як повідомляється, за останню добу внаслідок постійних ворожих обстрілів зросла кількість знеструмлених споживачів у Харківській і Запорізькій областях.
Водночас у Донецькій області відновлено електропостачання майже 18 тисяч абонентів.
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