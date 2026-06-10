0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому заброньованим надсилають повістки (пояснення юриста)

Особисті фінанси
76
Чому заброньованим надсилають повістки (пояснення юриста)
Чому заброньованим надсилають повістки (пояснення юриста)
Територіальний центр комплектування може надсилати повістки навіть заброньованим громадянам. Це, зокрема, може бути повістка для звірки даних. Юристи пояснили, що робити громадянину з бронею у такій ситуації, пише «Юристи.UA».
Ключовим інструментом військового обліку в Україні є повістки. Під час дії воєнного стану повістки потрібні для проведення загальної мобілізації.
Законодавство визначає кілька видів повісток. Перш за все це повістки на оновлення військово-облікових даних чи проходження військово-лікарської комісії.
Існує також так звана бойова повістка. Офіційно цей документ називається мобілізаційним розпорядженням і вручається громадянину уже після ВЛК для відправлення у військову частину чи навчальний центр.
До юристів звернувся громадянин, який має бронювання. Він розповів, що в «Резерв+» йому надійшло сповіщення про повістку для звірки. Чоловік поцікавився, що це таке і як йому реагувати на таку повістку, зважаючи на бронювання.
Юрист Владислав Дерій зазначив: «Повістка для звірки даних — це виклик до ТЦК та СП для перевірки актуальності інформації, яка міститься у вашій особовій справі (сімейний стан, місце проживання, стан здоров’я, освіта, місце роботи тощо). Це не повістка на проходження ВЛК чи повістка на відправку до військової частини. Це суто адміністративна процедура для оновлення реєстру «Оберіг».
Дерій пояснив, що робити громадянину у такій ситуації: «Для початку заберіть повістку на пошті. Потім підготуйте документи і з’явіться в ТЦК на дату, вказану в цій повістці».
За матеріалами:
Finance.ua
ВідстрочкаВійськовий облік
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems