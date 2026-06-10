Чому заброньованим надсилають повістки (пояснення юриста) Сьогодні 13:12 — Особисті фінанси

Чому заброньованим надсилають повістки (пояснення юриста)

Територіальний центр комплектування може надсилати повістки навіть заброньованим громадянам. Це, зокрема, може бути повістка для звірки даних. Юристи пояснили, що робити громадянину з бронею у такій ситуації, «Юристи.UA». пише «Юристи.UA».

Ключовим інструментом військового обліку в Україні є повістки. Під час дії воєнного стану повістки потрібні для проведення загальної мобілізації.

Законодавство визначає кілька видів повісток. Перш за все це повістки на оновлення військово-облікових даних чи проходження військово-лікарської комісії.

Існує також так звана бойова повістка. Офіційно цей документ називається мобілізаційним розпорядженням і вручається громадянину уже після ВЛК для відправлення у військову частину чи навчальний центр.

До юристів звернувся громадянин, який має бронювання. Він розповів, що в «Резерв+» йому надійшло сповіщення про повістку для звірки. Чоловік поцікавився, що це таке і як йому реагувати на таку повістку, зважаючи на бронювання.

Юрист Владислав Дерій зазначив: «Повістка для звірки даних — це виклик до ТЦК та СП для перевірки актуальності інформації, яка міститься у вашій особовій справі (сімейний стан, місце проживання, стан здоров’я, освіта, місце роботи тощо). Це не повістка на проходження ВЛК чи повістка на відправку до військової частини. Це суто адміністративна процедура для оновлення реєстру «Оберіг».

Дерій пояснив, що робити громадянину у такій ситуації: «Для початку заберіть повістку на пошті. Потім підготуйте документи і з’явіться в ТЦК на дату, вказану в цій повістці».

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