Чому європейські банки сильніші за американські — учасники конференції IIF — Finance.ua

Чому європейські банки сильніші за американські — учасники конференції IIF Сьогодні 21:00

Європейські банки видаються сильнішими і привабливішими за американські за багатьма показниками, зазначають учасники конференції Інституту міжнародних фінансів (Institute of International Finance, IIF), що відбувається цього тижня в Брюсселі.

Провідні кредитні організації Європи випереджають конкурентів зі Сполучених Штатів за рівнем кредитних дефолтних свопів — страховки від дефолту за облігаціями, «завдяки чому інвестори в інструменти з фіксованою прибутковістю вважають наш борг менш ризикованим, ніж у найкращих банків США», наводить CNBC думку виконавчого голови ради директорів Santander Group Ани Ботін.

«Ми в дуже сильній позиції з точки зору капіталу, контролю ліквідності, захисту даних клієнтів, — зазначила Ботін. — Але нам також потрібно трохи більше ресурсів для підтримки зростання, щоб ми могли наростити рентабельність».

Волатильність, що призвела до продажу Credit Suisse конкурентному UBS, була ознакою не системної банківської кризи, а помилок в управлінні та проблем із ліквідністю в конкретних банках, додала вона.

Європейські банки «безпечніші, сильніші, дешевші» за американські, заявив глава Algebris Investments Давіде Серра та вказав на вищі коефіцієнти ліквідності (близько 160% у Європі проти 120% у США).

Крім того, акції європейських кредитних організацій торгуються за привабливішими цінами з огляду на зростання відсоткових ставок і загальної волатильності в секторі, пояснив глава Європейської служби банківського нагляду (European Banking Authority) Хосе Мануель Кампа.

«Я думаю, що мірою зростання відсоткових ставок, якщо [європейські банки] продовжать демонструвати стійкість бізнес-моделі, ці мультиплікатори в середньостроковій перспективі навіть покращаться», — підсумував Кампа.

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