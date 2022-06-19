Чому в Україні подорожчала гречка та коли очікувати зниження ціни — Finance.ua
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Чому в Україні подорожчала гречка та коли очікувати зниження ціни

Вчора 07:08Аграрний ринок
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Чому в Україні подорожчала гречка та коли очікувати зниження ціниЧому в Україні подорожчала гречка та коли очікувати зниження ціни
Подорожчання гречки в Україні було спричинене ажіотажним попитом з метою створення запасів після початку війни. Однак незабаром буде урожай нового року, що приведе до зниження ціни.
Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
Як зазначила аналітик, за результатами 2021 року Україна на 90% задовольнила внутрішній попит на гречку власним виробництвом, виростивши 106 тис. тонн. Решта обсягів імпортувалися з Казахстану та росії.
«Водночас ажіотажний попит на крупи серед споживачів, що розпочався з початком війни, коли практично кожна родина намагалася зробити ледве не річний запас продовольства, призвів до поступового закінчення запасів. Це і призвело до зростання цін на гречку», — зазначила аналітик.
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Однак Україна вже засіяла 75 тис. га під даною культурою, що становить 90% посівних площ минулого року і незабаром буде отримувати врожай нового року, що знизить ціну на цей продукт, сказала вона.
«Окрім того, обсяги посіву гречки можуть бути ще збільшені, оскільки гречка — це культура, яку можна сіяти ще в червні після збору врожаю зернових культур. Відповідно, пропозиція гречки наступного року може ще збільшитися», — додала Литвин.
За матеріалами: РБК-Україна
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