Чому українцям поки недоступний інтернет від Starlink: пояснення Держспецзв’язку — Finance.ua
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Чому українцям поки недоступний інтернет від Starlink: пояснення Держспецзв’язку

Вчора 20:04Технології&Авто
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Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації пояснила, чому супутникових інтернет Starlink поки не доступний для всіх охочих в Україні.
«Масове використання супутникового інтернету Starlink може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання українських військових. Тому використання терміналів для доступу в мережу від компанії SpaceX споживачами, окрім об’єктів критичної інфраструктури, наразі обмежене», — пояснили в Держспецзвʼязку.
Однак ці обмеження є тимчасовими. Щоб їх зняти, потрібно дослідити, наскільки робота терміналів Starlink на їхніх частотах може вплинути на роботу інших користувачів. Після того, як підтвердять безпеку використання терміналів, їх зможуть допустити до масового використання.
Коли саме це відбудеться, у відомстві не уточнили, однак зазначили, що дослідження вже тривають і їх мають завершити «найближчим часом».
«Про будь-які штучні заборони і обмеження у користуванні інтернетом за допомогою Starlink не йдеться. Усі громадяни й бізнес дістануть можливість доступу до супутникового інтернету після завершення всіх необхідних процедур. НЦУ та Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку вже проводять відповідну роботу і завершать її найближчим часом», — йдеться у повідомленні.
Кому зараз доступний Starlink? Наразі обладнання Starlink використовують для доступу до супутникового інтернету на об’єктах критичної інфраструктури. Також його використовують військові.
За матеріалами: Finance.ua
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