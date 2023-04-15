Чому не варто купувати автомобіль із системою «старт-стоп» - думка експертів — Finance.ua
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Чому не варто купувати автомобіль із системою «старт-стоп» - думка експертів

Технології&Авто
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Чому не варто купувати автомобіль із системою «старт-стоп» - думка експертів
Чому не варто купувати автомобіль із системою «старт-стоп» - думка експертів
Система «старт-стоп», яка відключає двигун на світлофорах, вже стала масовою: її можна зустріти як на преміальних, так і на бюджетних авто.
На перший погляд, алгоритм роботи «старт-стопу» простий: при коротких зупинках вона глушить силовий агрегат, а коли водій відпускає педаль гальма або вичавлює зчеплення, мотор знову оживає. Але насправді інженери серйозно змінили конструкцію силових установок із такою опцією. Звичайно ж, вони стали дорожчими, а всі витрати переклали на покупців.
Під час роботи автомобіля електроніка контролює безліч параметрів. Зокрема, аналізується заряд акумулятора, вимірюється температура довкілля, і навіть знімаються показання з датчика колінчастого валу. Враховуючи, що кількість пусків різко збільшується, виробники використовують не просту батарею, яка за таких умов «вбивається», не проживши і року, а гелієву. За неї просять, зрозуміло, набагато більше, причому заощадити не вийде.
Олива теж потрібна спеціальна, адже при безлічі пусків циліндро-поршнева група зношується набагато швидше. Колінчастий вал щоразу фактично лягає на вкладиші, а це провокує скорочення ресурсу пар тертя. Маркетологи компанії Castrol, наприклад, підрахували, що кількість стартів і зупинок «залізного коня», який належить середньостатистичному автомобілісту, за рік досягає 18 000 — тобто 50 разів на день.
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Не забуваємо і той факт, що водії полюбляють, вирвавшись із затору, відразу натиснути газ. І тут з’являється ще один нюанс. Експерти підрахували, що з увімкненою системою «старт-стоп» розгін навіть компактного легковика до 20 км/год погіршується на 85%. Тобто витрата пального при цьому не зменшується, а зростає. Тому при реальній експлуатації ніякої вигоди немає — лише збільшуються витрати.
В результаті заробляють на «вигідних» опціях лише виробники автомобілів та комплектуючих. Ну і сервісмени, адже мотори на авто зі «старт-стопом» більше схильні до поломок.
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За матеріалами:
MMR
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