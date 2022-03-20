Чому не дорожчає долар на «чорному» ринку: три причини — Finance.ua

Чому не дорожчає долар на «чорному» ринку: три причини

Вчора 14:01 — Валюта

Наразі курс долара на «чорному» ринку не надто сильно перевищує курс, зафіксований НБУ: 32−34 грн/$ проти 29,25 грн/$. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів в інтерв’ю Forbs, чому в Україні немає валютної паніки, незважаючи на війну.

В НУ вважають, що відносний штиль на валютному ринку оумовлено 3 причинами:

У банківської системи є значний запас фінансової міцності.

«Так, масштаб викликів неспівставний навіть з 2014 роком, але з того часу були проведені серйозні реформи і в монетарній сфері, і в секторі банківського регулювання. Це дає суттєві плоди», — вважає Ніколайчук.

Другий момент — у населення немає великої потреби купувати валюту на чорному ринку. Тим громадянам, які виїжджають за кордон, значно зручніше користуватися картками. Люди, що залишилися, також можуть задовольнити усі свої потреби за допомогою офіційної банківської системи.

Третій фактор, за словами Ніколайчука, в тому, що у НБУ зараз значно більше можливостей для того, щоб перекрити відтоки капіталу за кордон, ніж у 2014-му.

Котирування

За даними додатка «Мінфін-Валюта», котирування прийому долара у працюючих обмінниках Києва 15 березня (до періоду подовженої комендантської години) були в межах широкого коридору від 28 до 31,50 гривень, продаж — від 33 до 37 гривень.

За євро — котирування прийому від 32,30 до 34,25 гривень, а продажі — від 34,40 до 40 гривень. При цьому «найвідчайдушніші» фінансисти задирали курс продажу євровалюти навіть до 41−45 гривень.

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