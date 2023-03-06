Чому 2023 рік найкращий час для інвестування в український агросектор — Finance.ua

Чому 2023 рік найкращий час для інвестування в український агросектор Сьогодні 17:25

Чому 2023 рік найкращий час для інвестування в український агросектор:

Світова продовольча безпека. Війна показала наскільки світ залежить від української агропродукції. Закриття українських портів болісно струснуло глобальні агроринки, а деякі залежні від українського імпорту країни буквально поставило на межу голоду. Тож світова спільнота і міжнародні партнери максимально зацікавлені в підтримці української агропромисловості фінансово, пільгово та експертно і вже виділяють в підтримку українського агровиробництва чималі кошти.

Війна показала наскільки світ залежить від української агропродукції. Закриття українських портів болісно струснуло глобальні агроринки, а деякі залежні від українського імпорту країни буквально поставило на межу голоду. Тож світова спільнота і міжнародні партнери максимально зацікавлені в підтримці української агропромисловості фінансово, пільгово та експертно і вже виділяють в підтримку українського агровиробництва чималі кошти. Пріоритетний напрямок для держави. На конференції в Лугано, яка відбулася у липні 2022-го року, агросектор визначено пріоритетним напрямком Плану відновлення України на 2022-2032. Причому акцент робиться на поглиблені переробки агропродукції і збільшенні частки експорту продуктів з доданою вартістю. А це означає технологічну перебудову та збільшення капіталізації в аграрній сфері.

На конференції в Лугано, яка відбулася у липні 2022-го року, агросектор визначено пріоритетним напрямком Плану відновлення України на 2022-2032. Причому акцент робиться на поглиблені переробки агропродукції і збільшенні частки експорту продуктів з доданою вартістю. А це означає технологічну перебудову та збільшення капіталізації в аграрній сфері. Стійкість до рецесії. Незалежно від того, чи знаходиться економіка на підйомі чи на спаді людям треба їсти. А зважаючи на стабільний приріст населення землі попит на сільгосппродукцію постійно зростає. І тут слід згадати що Україна перед усім — це аграрна країна. Загальна площа орних земель в Україні складає близько 32 млн. га, а це (на хвилинку) третя частина всіх сільгоспугідь Євросоюзу.

Незалежно від того, чи знаходиться економіка на підйомі чи на спаді людям треба їсти. А зважаючи на стабільний приріст населення землі попит на сільгосппродукцію постійно зростає. І тут слід згадати що Україна перед усім — це аграрна країна. Загальна площа орних земель в Україні складає близько 32 млн. га, а це (на хвилинку) третя частина всіх сільгоспугідь Євросоюзу. Земельна реформа. В Україні з 1 го липня 2021 року запрацював ринок землі. І хоч кількість угод на даний час є обмеженою (можливість придбати землю мають тільки фізичні особи, резиденти України і в обсягах до 100 Га), вже з січня 2024 року очікується прихід ключових гравців, юридичних осіб, власників агробізнесу. А це потужний стимул для нових інвестицій в галузь, фінансування довгострокових проектів таких яких садівництво чи меліорація, розвиток сучасних технологій та інфраструктури.

В Україні з 1 го липня 2021 року запрацював ринок землі. І хоч кількість угод на даний час є обмеженою (можливість придбати землю мають тільки фізичні особи, резиденти України і в обсягах до 100 Га), вже з січня 2024 року очікується прихід ключових гравців, юридичних осіб, власників агробізнесу. А це потужний стимул для нових інвестицій в галузь, фінансування довгострокових проектів таких яких садівництво чи меліорація, розвиток сучасних технологій та інфраструктури. Вигідна ціна . Через військову агресію, подорожчання палива, насіння, добрив, обмеження експорту, фізичне знищення сільгосптехніки та майна, більшість активів суттєво здешевшала. Але компанії не стали працювати гірше, навпаки трансформуються та переводять виробництво на більш сучасні технологічні рейки. Тобто який би актив зараз не розглядав приватний інвестор для інвестиції: акції агрохолдингів, інвестфондів чи інших пов’язаних з агросектором компаній їх вартість є привабливо низькою. А потенціал зростання, з урахуванням всіх перелічених вище факторів, — дуже високим.

Для тих же хто надає перевагу максимально пасивному інвестуванню 2023 рік — найкращий час придбати аграрну землю. По-перше, така інвестиція приноситиме стабільній процентний дохід 6 — 10% з першого дня надбання у власність. По-друге, і головне потенціал зростання вартості землі в найближчі 3 — 4 роки за даними низки експертів, включаючи розрахунки фахівців Київської школи економіки, складає від 50 до 70%.

Резюмуючи: Капіталізація агрогалузі і вартість української землі в найближчі кілька років суттєво зростуть. Для цього є всі сприятливі фактори. Криза — найкращий час для інвестування. Низька ціна активів та широкий вибір інструментів інвестування роблять агросектор надзвичайно привабливим для приватного інвестора. Крім очевидних фінансових вигід, інвестиції в агросектор України — це важливий внесок в підтримку української економіки, зміцнення нашого економічного фронту.

Таких можливостей які дає нам ринок сьогодні більш ніколи не побачимо.

Як краще скористатися моментом і примножити статки одночасно допомагаючи країні? Скільки можна заробити на інвестиціях в агро за рік, три чи п’ять років? Куди доцільніше інвестувати: агрохолдинг, аграний фонд чи компанія-виробник (насіння/добрив/технологій) для агробізнесу? Які є переваги та недоліки інвестування в цінні папери чи землю сільгосппризначення? Ці та інші питання обговоримо 9 березня з фінансовим експертом сайту Мінфін Олексієм Козиревим. Ми попросили Олексія чесно і професійно порівняти усі варті уваги інструменти агроінвестування.

Під час ефіру висвітлимо наступні питання:

— які є інвест інструменти: акції, облігації, фонди, земля; — які пороги входження, який горизонт інвестування; — переваги і ризики кожного активу; — комісії та транзакційні витрати; — скільки і в якому періоді можна заробити; — покроковий план як інвестувати; — сприятливі та стримувальні фактори, що впливатимуть на вартість активу в середньо та довгостроковій перспективі; — підводні камені інвестора початківця; — як вийти з активу, зафіксувати прибуток, сплатити податки.

Запрошуємо до перегляду і дискусії на ютуб каналі Мінфін 9 березня о 13.00

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