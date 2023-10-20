Чоловік отримав рекордний штраф на $1,4 млн за перевищення швидкості (фото) — Finance.ua
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Чоловік отримав рекордний штраф на $1,4 млн за перевищення швидкості (фото)

Технології&Авто
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Водій був вражений, коли дізнався, що йому прийшов штраф у розмірі $1,4 млн. за перевищення швидкості.
Американець Коннор Като зі штату Джорджія їхав на своєму автомобілі зі швидкістю 145 км/год у зоні, де встановлено обмеження швидкості 89 км/год. Чоловіка зупинили поліцейські та виписали йому штраф, передає Lad Bible.
Водій очікував великого штрафу, тому що будь-який житель штату, який проїхав зі швидкістю більше 56 км/год понад встановленої швидкості, отримує максимальну суму штрафу в $1 000.
Однак йому прийшов рахунок на $1,4 млн. Коннор подумав, що це помилка, а тому вирішив зателефонувати до суду. Там йому відповіли, що він має розщедритися на гроші або з’явитися на засідання суду.
«Я сказав: «Можливо, це друкарська помилка», а вона відповіла: «Ні, сер, ви або платите суму, або приходьте до суду 21 грудня о 13:30», — розповів водій.
Чоловік отримав рекордний штраф на $1,4 млн за перевищення швидкості (фото)
Пізніше американець дізнався, що штраф — лише тимчасова сума, яку автоматично згенерувало ПЗ, якою суд користується для видачі штрафів таким «супершвидкісним водіям». За словами представника міста Саванна, оскільки водії повинні бути в суді в рамках обов’язкової умови для притягнення до відповідальності, це число просто генерує програмне забезпечення.
Прес-секретар місцевої адміністрації Джошуа Пікок додав, що подібні гігантські суми штрафу потрібні, щоб залякувати громадян та викликати їх до суду. Надалі рішення про штраф Като має ухвалити суддя.
За матеріалами:
MMR
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