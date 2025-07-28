Chevrolet відродила бюджетну модель, яку продавали в Україні (фото) — Finance.ua
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Chevrolet відродила бюджетну модель, яку продавали в Україні (фото)

Технології&Авто
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Chevrolet відродила бюджетну модель, яку продавали в Україні (фото)
Chevrolet відродила бюджетну модель, яку продавали в Україні (фото)
Новий Chevrolet Cruze третього покоління вийде на ринок до кінця року. Перші фото та подробиці моделі третього покоління з’явилися на офіційному сайті General Motors.
Варто відзначити, що седан Chevrolet Cruze не є самостійною моделлю — це експортна версія Chevrolet Monza, який продається на китайському ринку і коштує там від $13 500.
Зовні два седани Chevrolet фактично є ідентичними —у них широка решітка радіатора, продовгуваті фари, розширені крила та вкорочена кришка багажника. Новий Chevrolet Cruze 2026 сягає 4,65 м у завдовжки при колісній базі 2,64 м, а об’єм його багажника становить 405 л.
Chevrolet відродила бюджетну модель, яку продавали в Україні (фото)
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Базова комплектація Chevrolet Cruze LS включає цифровий щиток приладів, 13,2-дюймовий тачскрін, кондиціонер і камеру. Дорожчий варіант LT додає безключовий доступ, оздоблення екошкірою, парктронік, панорамний дах та бездротову зарядку смартфонів.
Chevrolet відродила бюджетну модель, яку продавали в Україні (фото)
Новий Chevrolet Cruze дебютує із 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 113 к. с. та 6-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Пізніше можуть додати 1,3-літровий 163-сильний турбомотор, який уже встановлюють на Chevrolet Monza.
Нагадаємо, що Chevrolet Cruze випускали з 2008 до 2023 року. Перше покоління моделі офіційно продавалося в Україні.
За матеріалами:
Фокус
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