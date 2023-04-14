Chevrolet представили надпотужний пікап для найважчого бездоріжжя (фото) — Finance.ua

Chevrolet представили надпотужний пікап для найважчого бездоріжжя (фото) Вчора 23:46 — Технології&Авто

Chevrolet представили надпотужний пікап для найважчого бездоріжжя (фото), Фото: General Motors

Пікап Chevrolet Silverado HD 2023 отримав екстремальну версію ZR2. Автомобіль підготували до серйозного бездоріжжя.

Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

Новий Chevrolet Silverado ZR2 впізнається за особливою решіткою радіатора, сталевим захистом днища та збільшеним на 38 мм (до 299 мм) кліренсом. Він також отримав величезні 35-дюймові шини Goodyear Wrangler Territory MT.

За доплату можна обрати опціонний пакет Bison. Він включає сталеві бампери та додаткові пластини, що захищають днище.

Фото: General Motors

Салон Chevrolet Silverado HD ZR2 оброблений особливою чорною шкірою. Оснащення включає віртуальну панель приладів та 13,4-дюймовий тачскрин, а за доплату доступна проекція на лобове скло.

Пікап Chevrolet Silverado HD ZR2 комплектується лише величезними 6,6-літровими V8. Бензиновий двигун розвиває 407 к. с., а турбодизельний — 477 к. с. Обидві версії мають вантажопідйомність 1,5 тонни та можуть буксирувати 8,4-тонний причіп.

Фото: General Motors

Новий Chevrolet Silverado HD ZR2 оснащений 10-ступінчастою автоматичною КПП, а повний привід доповнений блокуванням заднього диференціала. Також передбачено набір позашляхових режимів, а підвіска авто посилена та доповнена довгохідними амортизаторами.

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