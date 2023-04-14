Chevrolet представили надпотужний пікап для найважчого бездоріжжя (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Chevrolet представили надпотужний пікап для найважчого бездоріжжя (фото)

Технології&Авто
143
Chevrolet представили надпотужний пікап для найважчого бездоріжжя (фото)
Chevrolet представили надпотужний пікап для найважчого бездоріжжя (фото), Фото: General Motors
Пікап Chevrolet Silverado HD 2023 отримав екстремальну версію ZR2. Автомобіль підготували до серйозного бездоріжжя.
Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.
Новий Chevrolet Silverado ZR2 впізнається за особливою решіткою радіатора, сталевим захистом днища та збільшеним на 38 мм (до 299 мм) кліренсом. Він також отримав величезні 35-дюймові шини Goodyear Wrangler Territory MT.
За доплату можна обрати опціонний пакет Bison. Він включає сталеві бампери та додаткові пластини, що захищають днище.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Салон Chevrolet Silverado HD ZR2 оброблений особливою чорною шкірою. Оснащення включає віртуальну панель приладів та 13,4-дюймовий тачскрин, а за доплату доступна проекція на лобове скло.
Пікап Chevrolet Silverado HD ZR2 комплектується лише величезними 6,6-літровими V8. Бензиновий двигун розвиває 407 к. с., а турбодизельний — 477 к. с. Обидві версії мають вантажопідйомність 1,5 тонни та можуть буксирувати 8,4-тонний причіп.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Новий Chevrolet Silverado HD ZR2 оснащений 10-ступінчастою автоматичною КПП, а повний привід доповнений блокуванням заднього диференціала. Також передбачено набір позашляхових режимів, а підвіска авто посилена та доповнена довгохідними амортизаторами.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.