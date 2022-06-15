Chevrolet Blazer 2023 стане електромобілем (відео) — Finance.ua
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Chevrolet Blazer 2023 стане електромобілем (відео)

15.06.2022, 00:25Технології&Авто
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Новий Chevrolet Blazer буде електрифікований. Кросовер відрізняється яскравим дизайном, а платформу для нього запозичать у розкішного Cadillac Lyriq.
Chevrolet Blazer 2023 стане електромобілем (відео)
Опубліковано перші фото та відео Chevrolet Blazer нового покоління. Кросовер кардинально зміниться та стане електромобілем. Подробиці моделі розкрили на сторінці Chevrolet у Twitter.
Новий Chevrolet Blazer офіційно представлять 18 липня. Електрокросовер надійде у продаж із квітня 2023 року, і його базова версія коштуватиме близько 40 тис. доларів.
Дизайн Chevrolet Blazer 2023 також зазнав великих змін. Зовні авто не має нічого спільного з бензиновим попередником і на вигляд більше нагадує новий Chevrolet Equinox.
Кросовер став більш обтічним — з похилим дахом і довгим капотом. Боковини зробили рельєфними, а тоненькі світлодіодні фари з’єднали смужкою, що світиться.
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За матеріалами: Фокус
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