Chevrolet Blazer 2023 стане електромобілем (відео) — Finance.ua

Chevrolet Blazer 2023 стане електромобілем (відео)

Новий Chevrolet Blazer буде електрифікований. Кросовер відрізняється яскравим дизайном, а платформу для нього запозичать у розкішного Cadillac Lyriq.

Опубліковано перші фото та відео Chevrolet Blazer нового покоління. Кросовер кардинально зміниться та стане електромобілем. Подробиці моделі розкрили на сторінці Chevrolet у Twitter.

Новий Chevrolet Blazer офіційно представлять 18 липня. Електрокросовер надійде у продаж із квітня 2023 року, і його базова версія коштуватиме близько 40 тис. доларів.

Дизайн Chevrolet Blazer 2023 також зазнав великих змін. Зовні авто не має нічого спільного з бензиновим попередником і на вигляд більше нагадує новий Chevrolet Equinox.

Кросовер став більш обтічним — з похилим дахом і довгим капотом. Боковини зробили рельєфними, а тоненькі світлодіодні фари з’єднали смужкою, що світиться.

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