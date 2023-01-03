Чеський уряд до березня компенсуватиме надання житла біженцям з України — Finance.ua
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Чеський уряд до березня компенсуватиме надання житла біженцям з України

Особисті фінанси
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Чеський уряд вирішив продовжити виплати так званого солідарного внеску до кінця березня 2023 року. Компенсація витрат власникам чи адміністраторам нерухомості за надання безкоштовного житла біженцям у своєму домі або у своїй вільній квартирі виплачуватиметься і у першому кварталі наступного року, повідомляє чеський уряд на своєму порталі.
Солідарна допомога була схвалена навесні і становила 3 тисячі чеських крон на місяць на одну особу, згодом компенсація була підвищена до 5 тисяч крон на особу,
Правила отримання допомоги та її розмір до кінця березня не змінюються.
По компенсацію житла для біженців можна звертатися через сайт МПСВ ЧР.
Для того, щоб отримати державну допомогу за надання житла біженцям, нерухоме майно має дотримуватися відповідних критеріїв. Допомогу можна запросити на житло з місцем для відпочинку, приготування їжі та для дотримання особистої гігієни. Звичайно, повинен бути туалет і доступ до питної води.
Держава оплачує надавачам житла кошторисне забезпечення безкоштовного житла не менше 16 днів на місяць.
За одну особу, яка проживає в окремій квартирі, держава надсилає 5 000 крон, за двох — 9 000 крон, за трьох — 12 000 крон, за чотирьох — 14 000 крон, за п’ятьох і більше осіб — 15 000 крон.
Якщо люди розміщують біженців у своїх домівках, вони можуть отримувати 3000 крон на місяць на особу, яка проживає у цій домівці. Вони можуть отримати максимум 9000 чеських крон на місяць.
За матеріалами:
uamedia
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