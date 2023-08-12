Чеським фірмам бракує близько 300 тисяч співробітників — Finance.ua
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Чеським фірмам бракує близько 300 тисяч співробітників

Особисті фінанси
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Нестача робочої сили в Чехії ставить під загрозу не лише загальне функціонування економіки, а й у майбутньому здатність держави реалізувати важливі стратегічні проекти у сфері енергетики, будівництва транспортної інфраструктури, освіти та медицини. Результати відповідного аналізу надала Економічна палата країни.
Фахівці рекомендують покращити доступність дитячих садків, щоб матері могли швидше повертатися у виробничий процес, а також покращити умови трудових договорів, у тому числі на неповну ставку. Останнє, на думку Економічної палати, дозволить більшою мірою підключити до виробничого процесу студентів та пенсіонерів. Державі також варто задуматися про покращення доступності для населення житла, що збільшить мобільність громадян, згодних на переселення в інші регіони через більш вигідну роботу.
За даними Економічної палати, чеським фірмам уже зараз не вистачає близько 300 тисяч співробітників різної кваліфікації.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
uamedia
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