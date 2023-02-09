Чеська ČEZ ініціювала арбітраж проти «Газпрому», вимагає понад $45 млн через недопоставлені обсяги газу — Finance.ua
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Чеська ČEZ ініціювала арбітраж проти «Газпрому», вимагає понад $45 млн через недопоставлені обсяги газу

Фондовий ринок
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Чеська ČEZ ініціювала арбітраж проти «Газпрому», вимагає понад $45 млн через недопоставлені обсяги газу
Чеська ČEZ ініціювала арбітраж проти «Газпрому», вимагає понад $45 млн через недопоставлені обсяги газу
У середу, 8 лютого, чеська компанія ČEZ офіційно ініціювала арбітражний розгляд щодо ТОВ «Газпром експорт».
Про це йдеться у повідомленні компанії. ČEZ вимагає компенсації 1 млрд чеських крон через недопостачання газу.
Клопотання ČEZ подала за правилами Міжнародної торгової палати (ICC).
ČEZ вимагає відшкодування збитків у розмірі близько 1 млрд чеських крон ($45,3 млн), що виникли внаслідок значного недопостачання ТОВ «Газпром експорт» природного газу у 2022 році.
Згідно із повідомленням, арбітраж проводиться у Женеві та буде врегульований арбітражним судом у складі трьох членів.
Нагадаємо, нещодавно німецька компанія Uniper, яка раніше була найбільшим покупцем російського газу, повідомила, що через суд вимагатиме від «Газпрому» компенсації на мільярди євро за недопоставлені обсяги газу. «Uniper ініціював арбітражний розгляд», — сказали у компанії. Вартість заміни російського газу в Uniper оцінили у близько €11,6 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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