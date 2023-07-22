Chery запустила виробництво нового кросовера вартістю близько 20 000 доларів (фото) — Finance.ua

Chery запустила виробництво нового кросовера вартістю близько 20 000 доларів (фото) Сьогодні 23:06 — Фондовий ринок

Chery запустила виробництво нового кросовера вартістю близько 20 000 доларів (фото)

Нещодавно, 12 липня перший серійний електричний кросовер Chery eQ7 офіційно зійшов з конвеєра. Очікується, що його ціна складе близько 20 000 доларів, а продажі розпочнуться найближчим часом.

Chery eQ7 — це тимчасова назва. Пізніше компанія вибере остаточний варіант за допомогою шанувальників. Chery eQ7 став першим автомобілем Chery на повністю алюмінієвій платформі, а також 660-тисячним автомобілем Chery New Energy, який офіційно зійшов з конвеєра.

Автомобіль отримав вузькі фари, задні ліхтарі, які з'єднані між собою світлодіодною смугою, традиційні ручки, а також двоколірний корпус із чорним дахом. Габарити становлять 4675×1910×1660 мм при колісній базі 2830 мм.

Кросовер обладнаний електричним двигуном на задній осі потужністю 210 к.с. та літій-залізо-фосфатним акумулятором. Його максимальна швидкість становить 180 км/год, він пропонує 4 режими керування, 3 режими кермового управління і 2 режими гальмування. Запас ходу складає 512 км.

Крім того, це перший автомобіль Chery на повністю алюмінієвій платформі та з автопілотом.

Нагадаємо, автомобілі марки Chery успішно продаються і в Україні.

MMR За матеріалами:

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