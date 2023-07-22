Chery запустила виробництво нового кросовера вартістю близько 20 000 доларів (фото) — Finance.ua
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Chery запустила виробництво нового кросовера вартістю близько 20 000 доларів (фото)

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Chery запустила виробництво нового кросовера вартістю близько 20 000 доларів (фото)
Chery запустила виробництво нового кросовера вартістю близько 20 000 доларів (фото)
Нещодавно, 12 липня перший серійний електричний кросовер Chery eQ7 офіційно зійшов з конвеєра. Очікується, що його ціна складе близько 20 000 доларів, а продажі розпочнуться найближчим часом.
Chery eQ7 — це тимчасова назва. Пізніше компанія вибере остаточний варіант за допомогою шанувальників. Chery eQ7 став першим автомобілем Chery на повністю алюмінієвій платформі, а також 660-тисячним автомобілем Chery New Energy, який офіційно зійшов з конвеєра.
Автомобіль отримав вузькі фари, задні ліхтарі, які з'єднані між собою світлодіодною смугою, традиційні ручки, а також двоколірний корпус із чорним дахом. Габарити становлять 4675×1910×1660 мм при колісній базі 2830 мм.
Кросовер обладнаний електричним двигуном на задній осі потужністю 210 к.с. та літій-залізо-фосфатним акумулятором. Його максимальна швидкість становить 180 км/год, він пропонує 4 режими керування, 3 режими кермового управління і 2 режими гальмування. Запас ходу складає 512 км.
Крім того, це перший автомобіль Chery на повністю алюмінієвій платформі та з автопілотом.
Нагадаємо, автомобілі марки Chery успішно продаються і в Україні.
За матеріалами:
MMR
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