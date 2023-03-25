Chery випустить спорткар для молоді — Finance.ua

Chery випустить спорткар для молоді Вчора 00:13 — Фондовий ринок

Китайська компанія Chery анонсувала новий молодіжний спорткар GT. Випускатимуть його під ще одним, поки не знайомим українцям дочірнім брендом iCar.

Поки що компанія поширила лише ескізи майбутньої новинки. Судячи з них, новий iCar GT буде двомісним спортивним купе з довгим капотом, спадною лінією даху і «емоційними» (десь навіть «роздутими») формами кузовних панелей.

Технічні характеристики автомобіля поки невідомі, тому про потужність двигуна і навіть його тип поки залишається тільки здогадуватися.

Світова прем’єра iCar GT має відбутися на міжнародному автосалоні у Шанхаї, який відкриє свої двері вже у квітні.

Наразі в Україні доступно 5 моделей марки Chery: суб-компактний кросовер Tiggo 2, оновлені сімейні кросовери Tiggo 3FL та Tiggo7, флагман бренду Tiggo8 а також новинка 2020 року — рестайлінговий SUV Tiggo 4.

Зазначимо, в даний час виробничі потужності Chery дозволяють виробляти 900 000 одиниць автомобілів на рік.

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