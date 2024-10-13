Chery презентувала новий електрифікований позашляховик — Finance.ua

Chery презентувала новий електрифікований позашляховик
Опубліковано офіційні фото Jetour Shanhai T1. Новий позашляховик від Chery надійде в продаж до кінця року за ціною приблизно від 110 000 юанів ($15 700).
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Позашляховик є молодшим братом Jetour T2, який невдовзі почнуть продавати в Україні.
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Дві моделі дуже схожі зовні: вирізняються брутальним дизайном із високим капотом і роздутими крилами. Широка решітка радіатора поєднується із великими фарами.
У салоні Jetour Shanhai T1 встановлено приплюснуте кермо, цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Передні крісла розділені високою консоллю.
Китайський позашляховик Jetour Shanhai T1 пропонують у плагін-гібридній версії з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 154 к. с. та двома електромоторами, потужність яких поки не розкрили.
Акумуляторна батарея на 26,7 кВт∙год дає змогу подолати 117 км у електричному режимі. Загальний запас ходу Chery Jetour T1 на бензині та електротязі становить 1300 км.
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