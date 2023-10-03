Chery планує збудувати завод в ЄС і вивести на європейський ринок бренди Omoda, Jaecoo та Exlantix — Finance.ua

Chery планує збудувати завод в ЄС і вивести на європейський ринок бренди Omoda, Jaecoo та Exlantix Сьогодні 22:16 — Фондовий ринок

Chery планує збудувати завод в ЄС і вивести на європейський ринок бренди Omoda, Jaecoo та Exlantix

Китайська компанія Chery хоче продавати свою продукцію у Європі. Автовиробник із Піднебесної сподівається випустити на європейський ринок нові моделі трьох своїх брендів до кінця 2025 року. Автомобілі будуть поставлятися дочірніми компаніями Omoda, Jaecoo та Exlantix. Про це повідомляє Reuters

Так, Omoda 5 надійде у продаж в Іспанії вже цьогоріч. Кросовер також прибуде до Великобританії на початку 2024 року, а потім надійде у продаж у Німеччині у квітні наступного року в рамках стратегії просування в Європі.

В ЄС Chery пропонуватиме автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, а також гібриди та електромобілі.

Крім того, Chery розглядає можливість купівлі або будівництва складального заводу в Європі.

Нагадаємо, нещодавно Chery привезла в Україну новий кросовер Tiggo 4 PRO. Міський компактний кросовер пропонується за ціною від 658 600 грн.

Як повідомлялось, кросовер Chery Tiggo 4 став лідером продажу на ринку нових легкових автомобілів в Україні у липні 2022 року.

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