Через знеструмлення затримуються 17 потягів та електрички – УЗ (список) — Finance.ua
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Через знеструмлення затримуються 17 потягів та електрички – УЗ (список)

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Через спричинені російськими атаками знеструмлення 17 поїздів Укрзалізниці прямують із затримками на понад 30 хвилин, також затримуються електрички Одеської, Придніпровської та Південної залізниці.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Компанія наголошує, що жоден поїзд далекого сполучення не скасовано. Якщо пасажир пропустив свій рейс через тривогу, за тим же квитком можна скористатися наступним потягом.
Зазначається, що резервні тепловози були виведені в роботу та підстраховують на знеструмлених ділянках. Вокзали працюють на посадку та висадку через підземні переходи.
На Одеській, Придніпровській, Південній залізницях приміські поїзди, що вже в дорозі, далі прямуватимуть під тепловозами зі спізненнями до 2 годин. Київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох столичних ділянках, але рух через обидва мости продовжується.
Наразі затримуються такі міжміські потяги:
  • № 45/46 Ужгород — Харків +1:46;
  • № 111/112 Київ — Ізюм +1:40;
  • № 149/150 Чернівці — Полтава-Півд. +1:20;
  • № 31/32 Перемишль — Запоріжжя +1:18;
  • № 21/22 Трускавець — Харків +1:17;
  • № 707/708 Київ — Чернігів +1:17;
  • № 15/16 Рахів — Харків +1:15;
  • № 93/94 Хелм — Харків +1:15;
  • № 131/132 Дніпро — Львів +1:13;
  • № 119/120 Львів — Запоріжжя-1 +1:11;
  • № 721/722 Київ — Харків +1:10;
  • № 731/732 Київ — Дніпро +1:07;
  • № 725/726 Харків — Київ +1:07;
  • № 715/716 Перемишль — Київ +1:01.
За матеріалами:
Економічна Правда
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