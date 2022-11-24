Через які пункти пропуску можна виїхати з України — Finance.ua

Через які пункти пропуску можна виїхати з України Сьогодні 19:45

Під час війни з України можна виїхати через кордони з ЄС та Молдовою, пункти пропуску через кордони з рф та білоруссю закриті.

Які зараз робочі пункти перепустки на українському кордоні пише VisitUkraine.today

Кордон з Польщею — де дозволено перепустку пішоходів та авто

Перетнути кордон можна через наземні пункти пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою, крім Придністров’я.

Між Україною та Польщею діють усі пункти пропуску. Кордон можна перетинати пішки або автотранспортом. Тим часом, на деяких пунктах пропуску піший перехід неможливий, а на інших — лише з метою евакуації та лише у напрямку з України.

Усі пункти пропуску працюють цілодобово. Найбільш завантажені найчастіше: Устилуг, Шегині, Угринов, Рава-Руська, Краковець. Що потрібно врахувати про особливості роботи пунктів пропуску:

• Ягодин — пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто — тимчасово не здійснюється.

• Устилуг — пропуск лише для автомобілів.

• Угринов — автомобільний пункт пропуску, можливий піший перехід кордону в один бік з метою евакуації.

• Рава-Руська — автомобільний пункт пропуску, можливий піший перехід кордону з метою евакуації.

• Грушів — автомобільний пункт пропуску, також можливий піший перехід кордону з України.

• Краківець — пункт пропуску лише для легкових автомобілів.

• Шегіні — автомобільний пункт пропуску, також можливий піший перехід кордону в обох напрямках .

• Смільниця — автомобільний пункт пропуску, також можливий піший перехід кордону в один бік з метою евакуації.

Пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною пропускають пішоходів

Між Словаччиною в Україні працюють як автомобільні пункти пропуску, так і пішохідні. Найбільше завантажено зазвичай пункт пропуску Ужгород. Усі пункти пропуску, крім одного, працюють цілодобово.

• Малий Березний — автомобільний пункт пропуску, також можливе піше перетин кордону в обох напрямках. Працює цілодобово.

• Ужгород — автомобільний пункт пропуску, також можна перейти кордон пішки в один бік з метою евакуації. Працює цілодобово.

• Малі Селменці — пішохідний пункт пропуску, можливий перехід в обидві сторони. Працює з 9 до 21 години.

Які пункти пропуску з Угорщиною не працюють уночі

На кордоні між Україною та Угорщиною зазвичай найбільш завантажений пункт пропуску Тиса.

• Дзвінкове — автомобільний та пішохідний пункт пропуску, перехід можливий в обидві сторони. Зверніть увагу, що пункт працює з 9 до 19 годин.

• Косино — пункт пропуску тільки для легкових авто та пішоходів, перехід можливий в обидві сторони. Зверніть увагу, що пункт працює з 8 до 20 годин.

• Лужанка — автомобільний та пішохідний пункт пропуску, перехід можливий в обидві сторони, працює цілодобово.

• Вилок — автомобільний та пішохідний пункт пропуску, перехід можливий в обидві сторони, працює цілодобово.

Пункти пропуску на кордоні з Румунією — де пропускають лише автомобілі

Найбільш завантажений зазвичай пункт пропуску тут — Дьяково.

• Дьяково — автомобільний пункт пропуску.

• Солотвино — автомобільний (крім великих автобусів) та пішохідний пункт пропуску, перехід можливий в обидві сторони.

• Красноїльськ — автомобільний та пішохідний пункт пропуску, можливий піший перехід в обидві сторони.

• Порубне — автомобільний та пішохідний пункт пропуску, можливий піший перехід в обидві сторони.

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