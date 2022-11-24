Через які пункти пропуску можна виїхати з України — Finance.ua

Через які пункти пропуску можна виїхати з України
Під час війни з України можна виїхати через кордони з ЄС та Молдовою, пункти пропуску через кордони з рф та білоруссю закриті.
Які зараз робочі пункти перепустки на українському кордоні пише VisitUkraine.today.
Кордон з Польщею — де дозволено перепустку пішоходів та авто
Перетнути кордон можна через наземні пункти пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою, крім Придністров’я.
Між Україною та Польщею діють усі пункти пропуску. Кордон можна перетинати пішки або автотранспортом. Тим часом, на деяких пунктах пропуску піший перехід неможливий, а на інших — лише з метою евакуації та лише у напрямку з України.
Усі пункти пропуску працюють цілодобово. Найбільш завантажені найчастіше: Устилуг, Шегині, Угринов, Рава-Руська, Краковець. Що потрібно врахувати про особливості роботи пунктів пропуску:
• Ягодин — пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто — тимчасово не здійснюється.
• Устилуг — пропуск лише для автомобілів.
• Угринов — автомобільний пункт пропуску, можливий піший перехід кордону в один бік з метою евакуації.
• Рава-Руська — автомобільний пункт пропуску, можливий піший перехід кордону з метою евакуації.
• Грушів — автомобільний пункт пропуску, також можливий піший перехід кордону з України.
• Краківець — пункт пропуску лише для легкових автомобілів.
• Шегіні — автомобільний пункт пропуску, також можливий піший перехід кордону в обох напрямках .
• Смільниця — автомобільний пункт пропуску, також можливий піший перехід кордону в один бік з метою евакуації.
Пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною пропускають пішоходів
Між Словаччиною в Україні працюють як автомобільні пункти пропуску, так і пішохідні. Найбільше завантажено зазвичай пункт пропуску Ужгород. Усі пункти пропуску, крім одного, працюють цілодобово.
• Малий Березний — автомобільний пункт пропуску, також можливе піше перетин кордону в обох напрямках. Працює цілодобово.
• Ужгород — автомобільний пункт пропуску, також можна перейти кордон пішки в один бік з метою евакуації. Працює цілодобово.
• Малі Селменці — пішохідний пункт пропуску, можливий перехід в обидві сторони. Працює з 9 до 21 години.
Які пункти пропуску з Угорщиною не працюють уночі
На кордоні між Україною та Угорщиною зазвичай найбільш завантажений пункт пропуску Тиса.
• Дзвінкове — автомобільний та пішохідний пункт пропуску, перехід можливий в обидві сторони. Зверніть увагу, що пункт працює з 9 до 19 годин.
• Косино — пункт пропуску тільки для легкових авто та пішоходів, перехід можливий в обидві сторони. Зверніть увагу, що пункт працює з 8 до 20 годин.
• Лужанка — автомобільний та пішохідний пункт пропуску, перехід можливий в обидві сторони, працює цілодобово.
• Вилок — автомобільний та пішохідний пункт пропуску, перехід можливий в обидві сторони, працює цілодобово.
Пункти пропуску на кордоні з Румунією — де пропускають лише автомобілі
Найбільш завантажений зазвичай пункт пропуску тут — Дьяково.
• Дьяково — автомобільний пункт пропуску.
• Солотвино — автомобільний (крім великих автобусів) та пішохідний пункт пропуску, перехід можливий в обидві сторони.
• Красноїльськ — автомобільний та пішохідний пункт пропуску, можливий піший перехід в обидві сторони.
• Порубне — автомобільний та пішохідний пункт пропуску, можливий піший перехід в обидві сторони.
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