Через виїзд росіян за кордон валюти сусідніх країн суттєво подорожчали – Bloomberg — Finance.ua

Через виїзд росіян за кордон валюти сусідніх країн суттєво подорожчали – Bloomberg Сьогодні 09:13 — Валюта

Через виїзд росіян за кордон валюти сусідніх країн суттєво подорожчали – Bloomberg

Масовий виїзд росіян після вторгнення рф до України поставив валюти колишніх радянських республік цього року на перше місце в світовому рейтингу.

Про це пише Bloomberg.

Валюти Грузії та Вірменії, а також Таджикистану є одними з найкращих по відношенню до долара США після того, як з лютого туди переїхали десятки тисяч громадян росії, привізши з собою заощадження, еквівалентні мільярдам доларів.

Невеликі країни є привабливими притулками, тому що там не потрібні візи, говорять російською мовою і немає обмежень на переведення заощаджень до місцевих банків. Це призвело до того, що з початку року вірменський драм зріс більш ніж на 22% до долара, що є лідером зростання серед валют світу, свідчать дані, зібрані Bloomberg.

Грузинський ларі й таджицький сомоні зміцнилися більш ніж на 16% і 10% відповідно, перевершивши зростання російського рубля, який більше не є вільно торгованою валютою.

«Саме росіяни, які надовго переїжджають до цих країн через геополітичні проблеми, зберігають свої гроші в таких валютах і піднімають обмінний курс», — кажуть у Freedom Holding Corp.

За даними Національного банку Грузії, війна пояснює пʼятикратне збільшення грошових переказів, що надходять до Грузії з росії цього року, що становить понад 60% усіх переказів і перевищує $1,75 млрд. Грошові перекази до Вірменії за перші 10 місяців становили $2,8 млрд, що майже вчетверо більше порівняно з тим самим періодом 2021 року. У жовтні вони досягли найвищого рівня, як мінімум, із 2004 року, повідомив центральний банк Вірменії.

У той же час вплив приїзду росіян на валюту сильніший у невеликих колишніх республіках. Казахстан, населення якого становить 19 млн осіб, що приблизно в шість разів більше, ніж у Вірменії та Грузії, також отримав приплив коштів із росії, але курс тенге до кінця року має втратити 7,5% до долара.

Очікувалося, що сусіди росії постраждають, оскільки їхній найбільший торговий партнер постраждав від міжнародних санкцій. Насправді ж величезний приплив капіталу збільшив їхні валютні резерви та покращив баланс поточних операцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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