Через війну виникли проблеми з оформленням закордонних паспортів, – голова ДМС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Через війну виникли проблеми з оформленням закордонних паспортів, – голова ДМС

104
Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко заявляє, що в Україні виникли проблеми з оформленням закордонних паспортів.
Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону 1 грудня.
За її словами, попри перебої з електроенергією, ДМС намагається максимально оперативно оформляти документи згідно з поданими заявками.
Вона додала, що проблеми з закордонними паспортами пов’язані більше з логістикою їх доставки, а також з друком.
«У нас взагалі зараз немає черги на оформлення ID-карт... Ми спостерігаємо, що і ДМСУ, і поліграфкомбінат „Україна“ в цьому плані працюють досить-таки потужно», — запевнила вона.
Варто зазначити, що паспорти громадян України, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, зберігають свою дійсність.
Кабінет Міністрів збільшив плату за оформлення та обмін паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.
При оформленні закордонного паспорта не пізніше ніж через 20 робочих днів плату збільшено з 352 до 496 гривень (вводиться через 6 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану);
При оформленні закордонного паспорта не пізніше ніж через 7 робочих днів плату збільшено з 704 до 992 гривень (з листопада).
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.