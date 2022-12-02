Через війну виникли проблеми з оформленням закордонних паспортів, – голова ДМС — Finance.ua

Через війну виникли проблеми з оформленням закордонних паспортів, – голова ДМС Сьогодні 16:45

Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко заявляє, що в Україні виникли проблеми з оформленням закордонних паспортів.

Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону 1 грудня.

За її словами, попри перебої з електроенергією, ДМС намагається максимально оперативно оформляти документи згідно з поданими заявками.

Вона додала, що проблеми з закордонними паспортами пов’язані більше з логістикою їх доставки, а також з друком.

«У нас взагалі зараз немає черги на оформлення ID-карт... Ми спостерігаємо, що і ДМСУ, і поліграфкомбінат „Україна“ в цьому плані працюють досить-таки потужно», — запевнила вона.

Варто зазначити, що паспорти громадян України, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, зберігають свою дійсність.

Кабінет Міністрів збільшив плату за оформлення та обмін паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.

При оформленні закордонного паспорта не пізніше ніж через 20 робочих днів плату збільшено з 352 до 496 гривень (вводиться через 6 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану);

При оформленні закордонного паспорта не пізніше ніж через 7 робочих днів плату збільшено з 704 до 992 гривень (з листопада).

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