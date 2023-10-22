Через війну скоротилась не лише кількість працездатного населення, ринок праці змінився за всіма параметрами — Finance.ua

Через війну скоротилась не лише кількість працездатного населення, ринок праці змінився за всіма параметрами Сьогодні 16:10 — Особисті фінанси

Через війну скоротилась не лише кількість працездатного населення, ринок праці змінився за всіма параметрами

За час повномасштабної війни Україна втратила велику частку населення. Приблизно 6 мільйонів осіб виїхало за кордон (переважно жінки працездатного віку, 70% із яких мають вищу освіту, та діти), понад 4 мільйони українців опинилися в окупації, також зросла кількість померлих. Крім значних втрат робочої робочої сили, значних змін і скорочень зазнав і попит на неї.

Про це пише ZN.UA.

Відбулися карколомні структурні зрушення: за видами діяльності, за статусом економічної активності, за територіями проживання, за доходами…

Сектора економіки з найбільшою кількістю робітників

Згідно з даними дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 28 вересня до 4 жовтня 2023 року, нині найбільше українців працює в торгівлі (16,7% загалом — 11,4% чоловіків і 21,8% жінок), сільському господарстві (9,9% — 13,4% і 6,5% відповідно) й освіті (9,7% — 4,2% і 15,3% відповідно), 16,5% чоловіків зайняті в будівництві, 11,4% — на транспорті й 12,1% жінок — в охороні здоров’я.

Отже, сучасна українська економіка переважно забезпечує логістику, освітні та медичні послуги, відбудову зруйнованого та вирощування сільськогосподарської продукції.

Непрямою ознакою цього є те, що тільки 17,3% опитаних наголосили на суттєвому погіршенні доступності послуг соціальної сфери (освіти, медицини, культури, соціального захисту тощо) впродовж воєнного періоду, натомість 8,3%, зокрема 9,2% жінок, які частіше цими послугами користуються, зазначили покращення.

Найбільш рухомими видами діяльності, де люди часто втрачають роботу, але досить швидко її знаходять, виявляються будівництво (саме тут працювали 14,8% осіб, які не мали роботи у вересні 2023 року, але шукали її, зокрема 26% чоловіків) і торгівля (13,4% осіб обох статей, зокрема 19,8% жінок).

Інфографіка: ZN.UA

Гендер

Жінки сконцентровані передусім у торгівлі (21,8%), освіті (15,3) й охороні здоров’я (12,1). Натомість чоловіки переважно зайняті на будівництві (16,5%), в сільському господарстві (13,4%) й торгівлі (11,4%).

Фактично торгівля — це єдина сфера діяльності, яка пропонує і чоловікам, і жінкам достатню кількість робочих місць.

Скільки людей не працюють?

Найпоширенішим статусом економічної активності в Україні, як і в мирні часи, є робота за договором, контрактом або іншим документом за зарплату (38,7% респондентів, зокрема 40,2% чоловіків і 37,5% жінок).

Не працювали й не шукали роботи 31,9%, зокрема 24,6% чоловіків і 38,0% жінок. Здебільшого до цієї категорії належать пенсіонери (хоча частина пенсіонерів продовжує трудову діяльність), але є й зневірені, й ті, хто через особисті обставини, наприклад, сімейні обов’язки — догляд за дітьми або іншими родичами — не може вийти на ринок праці.

За умов дефіциту робочої сили частину цієї групи, насамперед жінок, можна буде залучити до оплачуваної роботи через розвиток системи послуг.

Інфографіка: ZN.UA

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