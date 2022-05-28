Через війну ціни на їжу можуть катастрофічно зрости, – Зеленський — Finance.ua
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Через війну ціни на їжу можуть катастрофічно зрости, – Зеленський

Вчора 20:17Особисті фінанси
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Розв’язана росією війна проти України може спровокувати катастрофічне зростання цін на продовольство у світі. І, зокрема, на зерно. Ознаки цього проявляться вже у липні.
Про це під час виступу перед індонезійськими політиками повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив: нині 22 млн тонн зернових знаходяться в українських сховищах — і направити їх на світовий ринок, «де вони необхідні», наразі неможливо.
«Вже відчувається, що ціни на зернові, а згодом й інше продовольство можуть катастрофічно зрости. І урядам країн-експортерів продовольчих товарів доведеться приймати рішення щодо закриття експорту тієї чи іншої агропродукції зі своїх країн — аби утримати внутрішні ціни від вибухового зростання», — розповів президент.
Він наголосив: наближення катастрофи стане особливо явним уже у липні, коли у багатьох державах закінчаться запаси минулорічного врожаю. За словами Зеленського, це призведе «до злиднів серед бідних людей, а середній клас втратить значну частину своїх коштів та заощаджень».
«І це я навів лише один аспект того, як війна, розв’язана росією, впливає на весь світ. А таких аспектів, окрім загрози голоду, хаосу, справді багато», — резюмував президент України, додавши, що за оцінкою ООН, у 2022 році через війну голод охопить «додатково 40-50 мільйонів людей у світі».
Раніше ж, зазначимо, міністерка з питань економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце в інтерв’ю Bild розповіла, що президент рф володимир путін використовує загрозу голоду для досягнення власних цілей.
«Він користується тим, що багато країн світу залежать від російської та української сільськогосподарської продукції. Він вкрав зерно з України та поділиться ним лише з однозначно проросійськими країнами», — сказала вона.
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За матеріалами: Обозреватель
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