Через слідчі дії БЕБ призупинено передачу зернових на залізничних переходах з Румунією та Польщею — Finance.ua
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Через слідчі дії БЕБ призупинено передачу зернових на залізничних переходах з Румунією та Польщею

Аграрний ринок
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Внаслідок слідчих дій Бюро економічної безпеки тимчасово призупинено передачу зернових вантажів через залізничні прикордонні переходи з Румунією та Польщею. Таку інформацію надав заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов, пише Rail.insider.
За даними посадовця, наразі на прикордонних переходах затримано чотири завантажені потяги.
Просідання обсягу передачі зернових через україно-румунські стики за підсумками грудня сягнуло 6,2 вагона на добу (або 55%). Показник передачі становив 5,1 одиниці на добу.
До Польщі в середньому на добу рухається 37,8 вагона із зерном. Це на вісім одиниць менше, ніж у листопаді.
Скорочення обсягів приймання демонстрували і Словаччина з Угорщиною. Так, у грудні через україно-словацькі переходи прямувало 31,6 вагона на добу. Порівняно із листопадом показник менше на 6,4 одиниці на добу (або 16,8%).
У свою чергу обсяг передачі зернових до Угорщини зменшився на 14,2 вагона на добу (або 25,2%). Через стики рухалося 42,1 одиниці на добу.
Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів і шротів у грудні становив 194 вагони. Порівняно із листопадом показник зменшився на 34 одиниці на добу.
За матеріалами:
agroreview.com
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