Через підрив Каховської ГЕС Україна втратила річний запас питної води, — «Укргідроенерго» — Finance.ua
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Через підрив Каховської ГЕС Україна втратила річний запас питної води, — «Укргідроенерго»

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Через підрив росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині Україна втратила річний запас питної води.
За словами керівника держкомпанії «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, вода продовжуватиме марно витрачатися, доки не буде збудовано загородження. Для зведення тимчасової гідроспоруди, щоб зупинити спрацьовування води, потрібно три місяці, щоб забезпечити мостовий перехід з правого на лівий берег потрібно 5−6 місяців.
«Ми втратили від 35 до 40% питної води. До підриву у нас було приблизно 18,6 млн. кубокілометрів води, а залишилося в руслі річки 3−3,5 млн. кубокілометрів», — сказав він в ефірі телемарафону.
За його словами, цей обсяг води Україна могла б споживати протягом року.
Сирота зазначив, що станція відновленню не підлягає, потрібно робити її демонтаж та будувати нову станцію. Відповідно до затвердженого урядом плану, протягом двох років після деокупації компанія має осушити місце підриву Каховської ГЕС, щоб провести розслідування трагедії.
«Чекаємо на деокупацію, хотілося б до паводку, до лютого місяця зробити частину робіт, щоб можна було зупинити спрацювання Каховського водосховища», — сказав Сирота.
За матеріалами:
УНІАН
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