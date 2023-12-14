Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: «Укренерго» закликає до ощадливості — Finance.ua

Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: «Укренерго» закликає до ощадливості Сьогодні 13:12

Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: «Укренерго» закликає до ощадливості

Зранку 14 грудня споживання електроенергії в Україні виросло на 1,9% від попереднього дня, через обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

13 грудня добовий максимум був вдень на 1,5% нижче, ніж 12 грудня. 14 грудня споживання зранку вже на 1,9% вище, ніж напередодні.

«Це створює додаткове навантаження на енергосистему. Наразі дуже важливо споживати електроенергію ощадливо», — зазначили в компанії.

На сході ворог вчергове обстріляв одну з теплоелектростанцій, є пошкодження обладнання. Також через пошкодження обстрілами та негодою електромереж обленерго припинили видачу електроенергії дві ТЕЦ в південному та західному регіонах. Три енергоблока на ТЕС в різних регіонах вийшли в аварійний ремонт.

Сонячні електростанції майже не виробляють електроенергію через хмарну погоду.

«Водночас ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються», — додали в «Укренерго».

Імпорт електроенергії здійснюється в денні години зі Словаччини, Румунії та Молдови. Експорт електроенергії не здійснюється.

Економічна Правда За матеріалами:

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