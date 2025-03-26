Через недбалість завдано збитків довкіллю на понад 5,2 млн грн: ДБР викрило майстра лісу — Finance.ua
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Через недбалість завдано збитків довкіллю на понад 5,2 млн грн: ДБР викрило майстра лісу

Кримінал
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Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили про підозру майстру лісу Лавківського лісництва Закарпатської області, чия службова недбалість призвела до незаконної вирубки дерев на понад 5,2 млн грн.
Встановлено, що у період з березня по червень 2024 року на кількох ділянках лісництва без відповідних дозволів зрубали понад 480 дерев різних порід, зокрема дубу, граба та акації. Під час перевірки виявлено численні пні незаконно зрубаних дерев.
Посадовець не вжив заходів для попередження незаконних рубок, не сприяв виявленню та притягненню до відповідальності правопорушників і не повідомляв керівництво про злочинні дії.
Висновки експертизи підтвердили, що завдані екологічні збитки перевищують 5,2 млн грн. Майстра лісу підозрюють у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
За матеріалами:
Finance.ua
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