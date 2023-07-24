Через аварію на Одещині без світла були 124 тисячі споживачів — Міненерго Сьогодні 14:35 — Енергетика

Через аварію на Одещині без світла були 124 тисячі споживачів — Міненерго

Через аварію на підстанції оператора системи передачі без світла були 124 тисячі споживачів на Одещині, наразі всіх заживлено.

Про це заявили в Міненерго.

«Через низку технологічних порушень, зокрема коротке замикання, на обладнанні оператора системи передачі в Одеській області була знеструмлена підстанція 330 кВ. Через що без живлення залишилася Одеська ТЕЦ, без світла одночасно тимчасово залишилися 124 тисячі споживачів. Наразі всіх заживлено. Причини аварійної ситуації з’ясовуються», — йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що подібні аварійні ситуації виникають на Одещині не вперше.

«Зокрема, вони відбувалися в лютому, коли через техпорушення, викликані обстрілами, а також ненадійність роботи мереж, які потребують масштабного ремонту, споживачі Одещини залишалися без світла навіть тоді, коли генерація електроенергії повністю покривала потреби споживачів. Також аварійні ситуації повторювалися у червні», — нагадали в Міненерго.

Тим часом у ДТЕК заявили про локальні екстрені відключення світла в Одесі - у частині Київського та Хаджибейського районів Одеси.

«Причина — аварійна ситуація на одному з обʼєктів іншої енергокомпанії. Ми зможемо повернути світло, щойно отримаємо відповідне розпорядження від «Укренерго», — додали в компанії.

Щодо генерації - електроенергії, яку виробили українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає.

«Ворожий терор прифронтових і прикордонних з РФ областей триває. На Донеччині через обстріл знеструмлювалися 18 населених пунктів. Також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Загалом за добу енергетики повернули світло понад 150 тисячам абонентів. Більшість із них — це абоненти в Одеській та Донецькій областях", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби Каховської ГЕС. У Херсоні залишаються без світла 11,9 тисячі споживачів.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Відновлювальні роботи сповільнені, зокрема, через постійні ворожі обстріли, додали у відомстві.

Економічна Правда За матеріалами:

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