Через 13 років. Україна і Польща планують відновити залізничний маршрут — Finance.ua

Через 13 років. Україна і Польща планують відновити залізничний маршрут Сьогодні 16:38 — Казна та Політика

Через 13 років. Україна і Польща планують відновити залізничний маршрут

Між Україною та Польщею планується запустити ще один залізничний маршрут. Йдеться про відновлення міжнародного сполучення між Підкарпатське воєводство та Львівську область.

повідомляє ukrayina.pl. Про готовність виконувати щоденні рейси заявила польська приватна залізнична компанія SKPL,

Напередодні SKPL отримала дозвіл на виконання рейсів між Варшавою та Рава-Руською. Тепер залізничний перевізник повідомив Управління залізничного транспорту Польщі про готовність виконувати перевезення пасажирів на маршруті від Сянока до прикордонного міста Крощенко і далі до Хирова в Україні вузькою колією.

Маршрут Сянок-Хирів закрили 2010 року через контрабандистів: прикордонники шукали контрабанду і водночас пошкоджували вагони. Через високий попит на пасажирські перевезення маршрут планується відновити.

Компанія SKPL заявила про готовність запустити три щоденні пари транскордонних поїздів у період із 15 грудня 2024 року до 14 грудня 2029 року.

Зараз SKPL курсує на лінії 108 від Сянока до кордону з Україною. Перевезення здійснює Polregio тричі на день до станції Устрики-Долішні неподалік кордону з Україною.

На початку 2023 року «Укрзалізниця» завершила реконструкцію двох ділянок колії від Хирова на Львівщині до кордону з Польщею.

Сполучення потягів з Хировом відкрило б новий міжнародний коридор, який дозволив би українцям з Карпатського регіону легко потрапити до Польщі, вважають у компанії SKPL.

Між тим, рейси SKPL із Рава-Руської до Варшави заплановано запустити вже у серпні 2024 року. Для запуску цього маршруту від Рави-Руської до кордону з Польщею в Україні відремонтували колію та вокзал, відкрили митний пост. Залізничний пункт пропуску у Рава-Руській не обслуговував пасажирів понад 20 років.

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