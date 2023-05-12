Чек з підписом Стіва Джобса продали на аукціоні в чотири рази дорожче, ніж очікувалось (фото) — Finance.ua

Чек з підписом Стіва Джобса продали на аукціоні в чотири рази дорожче, ніж очікувалось (фото) Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Чек з підписом Стіва Джобса продали на аукціоні в чотири рази дорожче, ніж очікувалось (фото)

На аукціон потрапила рідкісна річ — чек на $175, підписаний співзасновником Apple Стівом Джобсом, який не любив ставити підписи. Аукціонний дім очікував, що лот принесе $25 000, що майже у 143 рази перевищує початкову вартість чека. Але ставки перевищили цю оцінку, і лот продали за $106 985.

Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням RR Auction

Чек від 1976 року зберігся у хорошому стані. Тоді ж заснували компанію Apple. Чек на $175 був виданий на Crampton, Remke and Miller, нині неіснуючу консалтингову фірму, серед клієнтів якої були Atari, Xerox та інші технологічні компанії.

На ньому вказана перша офіційна адреса компанії — Apple 770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto. Це була локація служби автовідповідача, яким керівництво компанії користувалося під час роботи в гаражі родини Джобса.

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