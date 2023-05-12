Чек з підписом Стіва Джобса продали на аукціоні в чотири рази дорожче, ніж очікувалось (фото) — Finance.ua
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Чек з підписом Стіва Джобса продали на аукціоні в чотири рази дорожче, ніж очікувалось (фото)

Фондовий ринок
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Чек з підписом Стіва Джобса продали на аукціоні в чотири рази дорожче, ніж очікувалось (фото)
Чек з підписом Стіва Джобса продали на аукціоні в чотири рази дорожче, ніж очікувалось (фото)
На аукціон потрапила рідкісна річ — чек на $175, підписаний співзасновником Apple Стівом Джобсом, який не любив ставити підписи. Аукціонний дім очікував, що лот принесе $25 000, що майже у 143 рази перевищує початкову вартість чека. Але ставки перевищили цю оцінку, і лот продали за $106 985.
Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням RR Auction.
Чек від 1976 року зберігся у хорошому стані. Тоді ж заснували компанію Apple. Чек на $175 був виданий на Crampton, Remke and Miller, нині неіснуючу консалтингову фірму, серед клієнтів якої були Atari, Xerox та інші технологічні компанії.
На ньому вказана перша офіційна адреса компанії — Apple 770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto. Це була локація служби автовідповідача, яким керівництво компанії користувалося під час роботи в гаражі родини Джобса.
Чек з підписом Стіва Джобса продали на аукціоні в чотири рази дорожче, ніж очікувалось (фото)
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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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