Чехія закрила в'їзд російським туристам з 25 жовтня — Finance.ua

Чехія закрила в'їзд російським туристам з 25 жовтня Вчора 17:21 — Світ

Чехія закрила в'їзд російським туристам з 25 жовтня

росіяни з чинною шенгенською візою, виданою будь-якою державою — членом Євросоюзу, які подорожують з метою туризму, спорту чи культури, з вівторка, 25 жовтня, не можуть в’їжджати на територію Чехії.

Про це повідомляє Radio Prague

Таким чином, Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які в попередні тижні закрили свої кордони для російських туристів у відповідь на вторгнення росії в Україну.

Читайте також Чехія до 2025 року витратить 61 млн євро на відбудову України

За даними міністерства, щодня через міжнародний аеропорт до Чехії прибувають до 200 громадян росії. Нині особам, які прибувають на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгенської зони, тобто через міжнародний аеропорт Чехії, з метою туризму, спорту чи культури, буде відмовлено у в’їзді.

Чехія стала першою державою — членом ЄС, яка призупинила видачу віз для громадян рф наступного дня після вторгнення в Україну, тобто 25 лютого. Заборона діє досі, пізніше Чехія запровадила його й для білоруських громадян, в обох випадках, за винятком гуманітарних випадків.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.