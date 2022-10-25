Чехія закрила в'їзд російським туристам з 25 жовтня — Finance.ua
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Чехія закрила в'їзд російським туристам з 25 жовтня

Світ
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Чехія закрила в'їзд російським туристам з 25 жовтня
Чехія закрила в'їзд російським туристам з 25 жовтня
росіяни з чинною шенгенською візою, виданою будь-якою державою — членом Євросоюзу, які подорожують з метою туризму, спорту чи культури, з вівторка, 25 жовтня, не можуть в’їжджати на територію Чехії.
Про це повідомляє Radio Prague.
Таким чином, Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які в попередні тижні закрили свої кордони для російських туристів у відповідь на вторгнення росії в Україну.
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За даними міністерства, щодня через міжнародний аеропорт до Чехії прибувають до 200 громадян росії. Нині особам, які прибувають на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгенської зони, тобто через міжнародний аеропорт Чехії, з метою туризму, спорту чи культури, буде відмовлено у в’їзді.
Чехія стала першою державою — членом ЄС, яка призупинила видачу віз для громадян рф наступного дня після вторгнення в Україну, тобто 25 лютого. Заборона діє досі, пізніше Чехія запровадила його й для білоруських громадян, в обох випадках, за винятком гуманітарних випадків.

«Вам тут не раді»: як Європа закривається від росіян

За матеріалами:
Укрінформ
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