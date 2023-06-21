Чехія отримає від США понад 8 млн доларів на підтримку українських біженців — Finance.ua

Чехія отримає від США понад 8 млн доларів на підтримку українських біженців Сьогодні 11:44

Сполучені Штати Америки виділять Чехії 8,2 мільйона доларів (близько 178 мільйонів чеських крон) на підтримку українських біженців та організацій, які допомагають їм у цій країні.

Про це передає посольство США у Празі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny

Ця сума — частина коштів у розмірі понад 107 мільйонів доларів, які Штати надають європейським країнам, які бажають надати допомогу громадянам України, які залишають батьківщину через російське вторгнення.

Як розподілять кошти:

У посольстві зазначили, що більша частина грошей — 3,3 мільйона доларів — у Чехії піде до Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Ще 2 мільйони доларів отримає Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

1,5 мільйона буде передано Управлінню верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR).

1,4 мільйона направлять Міжнародній організації з міграції (МОМ).

«Станом на лютий 2022 року Сполучені Штати надали понад 2,1 млрд доларів гуманітарної допомоги народу України як в Україні, так і в регіоні, що постраждав», — передали в посольстві.

Допомога біженцям з України у Чехії

Створений Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців регіональний план реагування на кризу біженців з України для Чехії передбачає надання допомоги громадянам із потребою у 81,6 млн доларів.

Згідно з планом, найбільша сума має піти на забезпечення основних потреб (32,3 млн доларів) та на охорону здоров’я та харчування (24 млн доларів). Близько 10 мільйонів доларів мають бути виділені на захист, кошти для існування та соціально-економічну інтеграцію. 5 мільйонів — на освіту, близько 600 тисяч доларів — на логістику, телекомунікації та оперативну підтримку.

За словами чеського міністерства внутрішніх справ, наразі в країні зареєстровано 343 тисячі українців з активною реєстрацією тимчасового захисту.

У лютому 2022 року Чехія надала візи для захисту близько півмільйона громадян з України, переважно жінок та дітей.

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